الأهلي المصري «سوبر 16» على حساب الزمالك في أبوظبي

توج الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي الزمالك 2-0 في النهائي الذي أقيم، اليوم الأحد، على استاد محمد بن زايد في كرنفال كروي بأبوظبي. وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، بعدما وصل للقب الـ16 في تاريخه، بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الزمالك (4 ألقاب).

وحقق الأهلي رقماً مميزاً بعدما نجح في الاحتفاظ بلقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة على التوالي، وواصل الأهلي تفوقه على منافسه، محققاً اللقب للمرة الثامنة على حساب الزمالك في المواجهة العاشرة التي تجمعهما في نهائي السوبر. سجل ثنائية الأهلي المغربي أشرف بن شرقي (44) ومروان عطية (72).

جاءت المباراة حماسية ومثيرة بين كلا الفريقين، إذ استحوذ الأهلي على الكرة في الشوط الأول، وبدا أنه الطرف الأكثر رغبة ومحاولات هجومية على مرمى الزمالك، ورغم استحواذ الأهلي على الكرة أغلب فترات الشوط الأول إلا أن هجماته افتقدت للتركيز والفاعلية المطلوبة، وجاءت أولى المحاولات عن طريق محمود تريزيجيه بتسديدة من خارج المنطقة أبعدها محمد عواد إلى ركنية وهدد تريزيجيه مرمى محمد عواد في الدقيقة 32 بعد خروج من الحارس، لتصل الكرة إلى تريزيجيه الذي سدد، لكن أبعدها عمر جابر قبل أن تصل للمرمى.

في المقابل لجأ الزمالك إلى التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة شيكو بانزا الذي قاد هجمة عنترية في الدقيقة 33، ووصل إلى داخل المنطقة لكنه سدد في الشباك الخارجية. ونجح المغربي أشرف بن شرقي في إحراز هدف التقدم للأهلي بعدما وصلته الكرة من زيزو فاستلمها على صدره وحولها بهدوء في الشباك على يمين محمد عواد في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع أحمد عبدالرؤوف بالثلاثي سيف الجزيري وخوان بيزيرا وحسام عبد المجيد، بدلاً من سيف جعفر وعمرو ناصر ومحمد إسماعيل، في محاولة لتنشيط الهجوم، وسدد بيزيرا في الدقيقة 67 تسديدة سهلة في يد الحارس محمد الشناوي. وطالب لاعبو الزمالك باحتساب ركلة جزاء لمصلحة شيكو بانزا في الدقيقة 70، لكن الحكم التركي خليل أوموت أشار باستمرار اللعب.

وعزز مروان عطية تقدم الأهلي بالهدف الثاني بعد تمريرة عرضية من البديل طاهر محمد طاهر قابلها عطية مباشرة في المرمى في الدقيقة 72. وألغى الحكم هدفاً سجله سيف الجزيري في الدقيقة 79 بداعي لمسة يد على المهاجم التونسي بعد العودة لتقنية الفيديو.