سيراميكا يهزم بيراميدز ويحرز المركز الثالث في كأس السوبر المصري



فاز فريق سيراميكا كليوباترا على بيراميدز 2-1، في المواجهة التي جرت على ستاد آل نهيان، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس السوبر المصري بأبوظبي، ليحرز سيراميكا المركز الثالث والميداليات البرونزية، تقدم المغربي أحمد بلحاج لسيراميكا بالهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 33 من عمر اللقاء.



وتعادل مصطفى زيكو لبيراميدز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وفي مطلع الشوط الثاني أعاد أحمد بلحاج التقدم لسيراميكا بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 49 ليحسم نتيجة المباراة لصالح سيراميكا. يذكر أن، سيراميكا شارك في كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 فرق للمرة الثالثة في تاريخه.