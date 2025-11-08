ثوروب مدرب الأهلي: أعلم حساسية الديربي تاريخياً.. وجئنا إلى أبوظبي للتتويج باللقب

أكد الدنماركي ييس ثوروب المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي المصري أنه يدرك تماماً أهمية وقيمة الديربي التاريخي أمام الزمالك، مشيراً إلى أن الأهلي حضر إلى أبوظبي ليس من أجل المشاركة في كأس السوبر ولكن للفوز باللقب. ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غداً الأحد، على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في قمة كروية بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي كأس السوبر المصري.



وقال ثوروب في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: جاهزون للديربي، ولدي فكرة جيدة عن قيمة وحساسية المباراة التاريخية، وأنها تعد أهم مباراة بالنسبة لجماهير الناديين، وهي فرصة ممتازة بالنسبة لي لتحقيق أول ألقابي مع الفريق أمام الغريم التقليدي. وأضاف: نستغل كل دقيقة في تقييم وتطوير أداء اللاعبين، لا أعتقد أن هناك فريقاً في العالم يلعب من دون ارتكاب أخطاء، لكننا نتعلم ونستفيد من أخطائنا لعلاجها، هناك تحسن ملحوظ في الجانب الدفاعي إلا أن بعض الأوقات تشهد تفوقاً للمنافس، والأهم بالنسبة لي كمدرب أداء المنظومة الدفاعية بالكامل.



وعن موقف المصابين، كشف ثوروب عن جاهزية السلوفيني جراديشار ومحمد شريف الذي تعافى بنسبة 100% للمشاركة في اللقاء، مشيراً إلى أن إمام عاشور لا يزال بحاجة إلى الوقت للعودة بعد أن غاب عن الفريق لنحو 40 يوماً. وأكد ثوروب أنه يحرص على منح اللاعبين أكبر قدر من الحرية في التحرك وتبادل الأماكن داخل الملعب، مشيداً بأداء تريزيجيه في مباراة سيراميكا الماضية. وعن مشاركة زيزو لأول مرة أمام فريقه السابق، أوضح ثوروب أن الأهم ألا يركز زيزو على الماضي وإنما على مباراة الغد وكيفية تقديم أفضل أداء.



