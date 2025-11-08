الشناوي: الزمالك هو منافسنا الحقيقي.. ونتقبل انتقادات الجمهور دون تجاوز



قال محمد الشناوي، قائد وحارس مرمى الأهلي المصري، إن اللاعبين يتقبلون غضب وانتقاد الجماهير بسبب أداء الفريق، ولكن من دون تجاوز، مؤكداً أن كل ما يقال أو يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي كذب. وأضاف في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري: «جاهزون لتقديم مباراة قوية وإسعاد جماهيرنا والعودة بلقب كأس السوبر». وتابع: «ما حدث في المباراة الماضية أو المباريات التي سبقتها ما هو إلا تجاوز فردي، واستطعنا الرد عليه بأسلوب محترم، نتقبل انتقاد الجمهور، لكن من دون أي تجاوز في حق اللاعبين».



وتابع: «الزمالك هو المنافس الحقيقي لنا، ونشعر بسعادة عندما نواجه الزمالك، خاصة وأنه يتمتع بشعبية كبيرة، والأجواء تصبح مختلفة جماهيرياً عندما يلتقي الناديان». وختم: «نأمل أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية وبروح رياضية، وأن يحالفنا التوفيق في التتويج باللقب».