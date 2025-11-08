أحمد عبدالرؤوف يدافع عن ناصر ماهر.. ويؤكد: سنواجه الأهلي في السوبر بشخصية الزمالك



دافع أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، عن لاعبه ناصر ماهر، مؤكداً أن اللاعب من حقه أن يغضب نتيجة استبعاده من قائمة منتخب مصر في معسكر الإمارات. وكان ناصر ماهر قد أثار الجدل بمنشور على مواقع التواصل الاجتماعي عبّر فيه عن غضبه بعد إعلان حسام حسن، مدرب منتخب مصر، قائمة «الفراعنة» في معسكر نوفمبر الجاري في الإمارات.



وقال عبدالرؤوف في تعليقه على تصرف اللاعب قبل المواجهة أمام الأهلي: «ناصر ماهر إنسان، ومن حقه أن يشعر بالغضب، وأنا شخصياً غاضب من قرار حسام حسن، وأعتقد أن ناصر ماهر من أهم وأفضل لاعبي مصر في الفترة الأخيرة، وعبّر عن غضبه بطريقة محترمة».



وأضاف في المؤتمر الصحافي للحديث عن الديربي في نهائي كأس السوبر: «سنواجه فريقاً كبيراً، ونخوض النهائي أمام الأهلي بشخصية الزمالك، وأتمنى أن نقدم الأداء الذي يؤهلنا لحصد اللقب». وأشار عبدالرؤوف إلى أن فقدان أي لاعب بسبب الإصابة يؤثر في الفريق بشكل أو بآخر، وسيطمئن على جميع العناصر في المران الأخير، موضحاً أن خوان بيزيرا في جاهزية جيدة، لكنه سيرى إمكانية مشاركته من عدمها في المران الأخير، وقال إن أحمد فتوح لم يصل إلى مستواه المعهود، وإنه لاعب كبير من الناحية الفنية ويمتلك الكثير ليقدمه للفريق، وينتظر منه المزيد. وختم: «أتمنى أن أكون على قدر ثقة جماهير الزمالك، وشرف كبير أن أقود الفريق وأن أحرز البطولة معه، المباراة لها احترام تاريخي، والضغط الجماهيري أمر طبيعي، وأؤكد أن لاعبي الزمالك رجال».