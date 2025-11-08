ماذا يقول تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد؟



يحتضن ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، مساء غد الأحد، الديربي المنتظر بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025. وتأهل الأهلي إلى النهائي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا 2-1، فيما تخطى الزمالك نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي. وستكون المواجهة المرتقبة بين عملاقي الكرة المصرية هي الرابعة التي تجمعهما على ستاد محمد بن زايد، والملقب بملعب الانتصارات.

ورغم تفوق الأهلي على غريمه الزمالك في المواجهات التي جمعتهما في كأس السوبر، لكن الأمر يختلف عندما يلتقيان على ملعب محمد بن زايد.



وسبق أن التقى الأهلي والزمالك 9 مرات في نهائي كأس السوبر، منها 5 مرات على أرض الإمارات، حقق الأهلي خلالها اللقب 7 مرات على حساب الزمالك، مقابل مرتين للفارس الأبيض، كما سبق أن خاض الأهلي سبع مباريات في السوبر المصري على نفس الملعب أمام الزمالك وبيراميدز ومودرن سبورت وسيراميكا كليوباترا، حقق خلالها ثلاثة ألقاب،

لكن ماذا يقول التاريخ عندما يلتقي الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد؟ الكفة تميل لمصلحة القلعة البيضاء على الملعب، الذي يعد وجه السعد على الزمالك، حيث احتضن 3 مواجهات بين الفريقين في البطولة، حقق الزمالك خلالها اللقب مرتين وخسر واحداً، وجميع اللقاءات الثلاث انتهت بركلات الترجيح.



وجمعت أول قمة في السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بين الأهلي والزمالك عام 2017، عندها نجح الزمالك في التتويج باللقب بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، وفي عام 2020 تجددت المواجهة بين الأهلي والزمالك على نفس الملعب وللمرة الثانية فاز الزمالك بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في الوقت الأصلي.



وكسر الأهلي تفوق الزمالك على ملعب محمد بن زايد في النسخة الماضية عام 2024 عندما فاز على غريمه بركلات الترجيح 7-6 بعد انتهاء المباراة أيضاً بالتعادل السلبي. يذكر أن الأهلي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس السوبر المصري بـ 15 لقباً، مقابل 4 ألقاب للزمالك، ولقب وحيد لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.