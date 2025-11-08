الأهلي أم الزمالك.. من يحسم لقب كأس السوبر المصري في أبوظبي غداً؟



تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية والعربية في السابعة والنصف مساء غد الأحد صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي لمتابعة القمة المنتظرة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، في تكرار لنهائي النسخة الماضية عام 2024. وتستضيف أبوظبي كأس السوبر المصري للمرة التاسعة بمشاركة أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، بينما ستكون مواجهة الغد هي السادسة التي تجمع بين العملاقين الكبيرين في النهائي على أرض الإمارات.



وتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1 في نصف النهائي الذي أقيم على استاد هزاع بن زايد بالعين، بينما جاء تأهل الزمالك بعد تخطي عقبة بيراميدز بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي من دون أهداف باستاد آل نهيان.

ويتوقع أن يأتي الديربي حافلاً بالحماس والإثارة كعادته، خاصة عندما يقام في أبوظبي وسط حضور جماهيري كثيف يتوقع أن يملأ جنبات استاد محمد بن زايد، إذ باتت قمة الأهلي والزمالك كرنفالاً كروياً مصرياً على أرض الإمارات منذ إقامتها للمرة الأولى بالدولة عام 2015. ويتطلع الأهلي إلى تعزيز رقمه القياسي والتتويج باللقب للمرة الـ16 في تاريخه، بينما يطمح الزمالك لحصد اللقب للمرة الخامسة، والأولى منذ عام 2020.

المواجهة العاشرة

سبق أن التقى الأهلي والزمالك تسع مرات في نهائي كأس السوبر المصري بشكل عام منذ انطلاق البطولة عام 2001، وشهدت تفوقاً كاسحاً للمارد الأحمر على حساب غريمه التقليدي في 7 مباريات، مقابل انتصارين لأبناء القلعة البيضاء.



ويسعى الأهلي إلى مصالحة جماهيره بلقب بعد حالة الغضب بسبب التراجع الأخير في الدوري، لكن الفريق استعاد جزءاً من توازنه وقدم أداء جيداً في مواجهة سيراميكا في نصف النهائي، وتبرز الرغبة الكبيرة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الدانماركي ييس ثوروب لتحقيق لقبه الأول مع الفريق منذ توليه المهمة قبل نحو الشهر. أما الزمالك فيأمل الخروج من أزماته عبر تحقيق السوبر، خاصة وأن الفوز بها سيعبر بالفريق مرحلة مهمة تحت قيادة مدربه الشاب أحمد عبدالرؤوف، الذي حل بديلاً للمدرب السابق المقال يانيك فيريرا.



يدخل الفريقان المباراة في ظل الكثير من الإصابات التي ضربت صفوفهما، إذ يغيب عن الأهلي حسين الشحات وأشرف داري، بينما هناك صعوبة في الدفع بإمام عاشور الغائب منذ فترة طويلة، في حين تعافى محمد شريف من الإصابة، وتبدو احتمالات الدفع بجراديشار واردة بشكل كبير بعد أن تعرض لإصابة طفيفة في نصف النهائي أمام سيراميكا.



وتضم قائمة غيابات الزمالك أمام الأهلي نبيل عماد دونجا وناصر منسي، بينما تحوم الشكوك حول خوان بيزيرا، الذي ربما لا يجازف المدير الفني بالدفع به، إضافة إلى شكوك حول مشاركة محمد صبحي وعدي الدباغ.

ويسبق قمة الأهلي والزمالك مواجهة تجمع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في الخامسة إلا ربع على استاد آل نهيان، حيث يسعى كل فريق إلى تعويض خسارته في نصف النهائي أمام الأهلي والزمالك، وإحراز المركز الثالث والميدالية البرونزية. ويحصل بطل كأس السوبر المصري على 300 ألف دولار، والوصيف على 200 ألف دولار، بينما ينال كل فريق مشارك في البطولة 50 ألف دولار.