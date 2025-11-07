قمة الأهلي والزمالك.. كلاكيت سادس مرة في أبوظبي



تتجدد القمة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد تأهل القلعتين الحمراء والبيضاء إلى نهائي كأس السوبر المصري في كرنفال كروي منتظر على ستاد محمد بن زايد. ويلتقي الأهلي والزمالك، الأحد، في نهائي البطولة بعدما تخطى «المارد الأحمر» عقبة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي 2-1 على ستاد هزاع بن زايد بالعين، وحجز «الفارس الأبيض» موقعه في النهائي بعد فوزه بركلات الترجيح 5-4 على بيراميدز على ستاد آل نهيان.



وستكون القمة المقبلة هي السادسة في تاريخ مواجهاتهما في كأس السوبر المصري على أرض الإمارات، إذ سبق والتقى الفريقان في النهائي بـ5 مناسبات سابقة من أصل 8 بطولات للسوبر احتضنتها العاصمة أبوظبي.

وخلال مواجهات الغريمين التقليديين الخمس في أبوظبي، حقق الأهلي الفوز بالسوبر 3 مرات منها مرة بركلات الترجيح، في حين حقق الزمالك الفوز مرتين بركلات الترجيح.



وأقيم أول كأس للسوبر المصري بين القطبين في الإمارات عام 2015، على ستاد هزاع بن زايد وفاز الأهلي 3-2 بأهداف عبدالله السعيد (هدفان) ومؤمن زكريا، وسجل للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا وسط حضور 23 ألف متفرج وأدارها الحكم الإسباني كارلوس كاربالو.



المواجهة الثانية بين الأهلي والزمالك في أبوظبي كانت عام 2017 وأقيمت على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وحسمها الزمالك 3-1 بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 0-0. وكرر الزمالك فوزه في المواجهة الثالثة مع غريمه التقليدي على الملعب نفسه عام 2020 في النسخة الرابعة للبطولة في السوبر، وحصد اللقب بالفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح أيضاً.



وعاد الأهلي في المواجهة الرابعة ليحقق فوزه الثاني على الزمالك وللمرة الثانية على ستاد هزاع بن زايد بهدفي البرازيلي برونو سافيو وكريم فؤاد. أما المواجهة الخامسة فأقيمت في نسخة العام الماضي بشكل البطولة الجديد بمشاركة 4 فرق، ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر الخامس عشر في تاريخه بفوزه على الزمالك بركلات الترجيح.