من 94 إلى 1365 درهماً.. أسعار تذاكر نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك



تزايد الإقبال على تذاكر نهائي كأس السوبر المصري الذي يجمع بين القطبين الأهلي والزمالك، والمقرر الأحد المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وكانت رابطة المحترفين الإماراتية قد طرحت تذاكر نهائي كأس السوبر المصري في أبوظبي قبل أسبوع على انطلاق البطولة.



لكن الإقبال على تذاكر المباراة النهائية بدأ في التزايد بشكل كبير بعد تأهل الأهلي والزمالك، في مواجهة منتظرة بين عملاقي الكرة المصرية نظراً للخصوصية التي يتمتع بها الديربي التاريخي. ونفدت أعداد كبيرة من التذاكر المخصصة لجماهير الفريقين بعد فوز الزمالك على بيراميدز وتأهله لملاقاة الأهلي، رغم أسعار التذاكر التي ارتفعت مقارنة بالنسخ الماضية للبطولة.



ووفقاً للموقع المخصص لحجز تذاكر النهائي فقد تراوحت أسعار التذاكر المتاحة من 94 درهماً ونصف الدرهم، إلى 1365 درهماً، حيث تتفاوت الأسعار بحسب الدرجة والمكان المخصص في مدرجات الملعب.

وبدأت الأسعار من 94 درهماً ونصف الدرهم، 157.50، 189، 210، 252، 262.50، 315، 378، 630، 787.50، 945، و1365 في منصة الـVIP وكبار الشخصيات.



وكان الأهلي حامل الرقم القياسي لكأس السوبر المصري بـ15 لقباً قد تأهل للنهائي عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا 2-1 بهدفي محمود حسن تريزيجيه، وجراديشار، فيما حجز الزمالك (4 ألقاب) موقعه في النهائي بتخطي بيراميدز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.