مدرب بيراميدز يعترف بخطئه بعد الهزيمة من الزمالك



قال الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز، إنه أخطأ بالدفع بالمهاجم الكونغولي فيستون مايلي في مواجهة الزمالك لعدم جاهزيته الكاملة قبل اللقاء، مشيراً إلى أن بيراميدز افتقد للمسة الأخيرة وترجمة الفرص إلى أهداف، وخسر المباراة نتيجة عدم التوفيق في ركلات الترجيح.



وخسر بيراميدز بركلات الترجيح 4-5 أمام الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري في أبوظبي، في سيناريو مكرر من نسخة العام الماضي حينما فشل في التأهل للنهائي بخسارته بركلات الترجيح على ملعب آل نهيان.

وقال يورشيتش: الحظ لم يكن بجانبنا، ولم يحالفنا التوفيق مجدداً في ركلات الترجيح أمام الزمالك، أعتقد أن بيراميدز كان الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة، لكن هذه هي كرة القدم. وأضاف: كان ينقصنا اللمسة الأخيرة في المباراة، وربما أكون أخطأت في إشراك فيستون مايلي في التشكيلة الأساسية نظراً لعدم جاهزيته الكاملة بعد عودته من الإصابة.



وأعرب المدرب الكرواتي عن رضاه عما قدمه اللاعبون رغم الخسارة، رافضاً إلقاء اللوم على لاعبيه وتحميلهم مسؤولية الهزيمة. وأوضح: فخور بلاعبي فريقي بعدما قدمنا كل ما لدينا في المباراة، فقط كان ينقصنا التوفيق في الناحية الهجومية، ولم يحالفنا التوفيق أيضاً في ركلات الترجيح.

وختم يورشيتش تصريحاته قائلاً: لا أجد سبباً للخسارة، لكن ربما ما حدث نتيجة ضغط وتوالي المباريات في الفترة الأخيرة. ويواجه بيراميدز نظيره سيراميكا كليوباترا، الأحد، باستاد آل نهيان، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالسوبر المصري.