مدرب الزمالك: لم أنم منذ 3 أيام بسبب السوبر



أكد أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك، أن هدفه هو التتويج مع «القلعة البيضاء» بكأس السوبر المصري في مواجهة الأهلي، في النهائي المقرر إقامته بعد غد، الأحد، على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي. وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس السوبر المصري عقب تغلبه، الخميس، على بيراميدز بركلات الترجيح بعد التعادل 0-0 في الوقت الأصلي، ليضرب موعداً مع الغريم التقليدي في قمة كروية متجددة بين الفريقين.



وقال عبدالرؤوف في تصريحاته عقب اللقاء: «قد يكون الجمهور غير راضٍ عن الأداء، لكن الفريق يلعب في ظروف صعبة واستثنائية، ونجحنا في تخطي عقبة بيراميدز في نصف النهائي، رغم الصعوبات خلال المباراة بعد أن اضطرتنا الظروف إلى إجراء تغييرات اضطرارية بسبب الإصابات، وهدفنا الآن هو الفوز بالبطولة».



وكشف مدرب الزمالك الشاب عن أنه لم يذق طعم النوم بسبب كثرة التفكير في المباراة، موضحاً: «لم أنم منذ ثلاثة أيام، ليس بسبب الضغط، ولكن لكثرة التفكير في مباراتنا مع بيراميدز، خاصة أنني أدرب نادياً كبيراً ولا يرضى جمهوره سوى بالفوز». وختم: «اللاعبون قدموا مباراة جيدة واستطعنا الظهور بشكل مميز في الجانب الدفاعي، وأؤمن أن الفرق التي تدافع جيداً تتوج بالبطولات والألقاب، لكن الهجوم القوي قد يمنحك الفوز في مباراة وتخسر بطولة».