الزمالك يواصل مسلسل إهدار النقاط في الدوري المصري



واصل الزمالك مسلسل إهدار النقاط في الدوري المصري لكرة القدم، وذلك بعد تعادله مع مضيفه البنك الأهلي 1/1، الخميس، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.



ورفع الزمالك، الذي فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي، رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع، بفارق الأهداف خلف المصري صاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.



وتقدم البنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل في الدقيقة 30 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك شيكو بانزا التعادل للزمالك بعد ذلك بثلاث دقائق.



ويتصدر سيراميكا كليوباترا الدوري برصيد 23 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.