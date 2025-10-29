بتروجت يحرم الأهلي من استعادة صدارة الدوري المصري



أوقف بتروجت سلسلة انتصارات الأهلي، التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. وفرض بتروجت التعادل الإيجابي 1 / 1 على ضيفه الأهلي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ12 للمسابقة، على ملعب (الكلية الحربية). وتقدم بتروجت بهدف مباغت حمل توقيع الفلسطيني حامد حمدان، في الدقيقة 12 عبر ضربة رأس، بعدما تابع ركلة حرة من الجانب الأيسر، نفذت عرضية، ليستغل خطأ محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، الذي تقدم بشكل خاطئ من مرماه، واضعاً الكرة في الشباك. وفي الشوط الثاني، شدد الأهلي من هجماته، في محاولة لتعديل النتيجة، حتى تمكن مهاجمه السلوفيني البديل نيتس جراديشار، من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 61، بعدما تلقى تمريرة بالرأس من زميله التونسي محمد علي بن رمضان، ليضع الكرة على يسار عمر صلاح، حارس مرمى بتروجت، وتسكن الكرة المرمى.



وحاول الأهلي إحراز هدف الفوز خلال الوقت المتبقي من اللقاء، في ظل تراجع دفاعي تام من جانب لاعبي بتروجت، وتبارى لاعبو الفريق الأحمر في إضاعة الفرص، حتى أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية، ليهدر حامل اللقب في المواسم الثلاثة الماضية، فرصة ثمينة لاستعادة الصدارة، بعدما أضاع نقطتين ثمينتين.



بتلك النتيجة، بقي الأهلي، الذي تنتظره مواجهة من العيار الثقيل ضد المصري البورسعيدي بالمرحلة المقبلة، في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، عقب تحقيقه 6 انتصارات و4 تعادلات، فيما تلقى خسارة وحيدة، متأخراً بفارق نقطة وحيدة خلف سيراميكا كليوباترا (المتصدر).



في المقابل، ارتفع رصيد بتروجت، الذي انتزع تعادله السادس في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات وخسارتين، إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر.