الأهلي المصري يعلن استقرار الحالة الصحية لإمام عاشور



قال أحمد جاب الله، طبيب الأهلي حامل لقب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، إن التحاليل التي خضع لها لاعب الوسط، إمام عاشور، أثبتت استقرار حالته الصحية.

وأضاف جاب الله عبر حساب النادي على منصة إكس أن عاشور «بدأ التدرج الطبيعي في المجهود البدني من خلال وحدات تدريبية بسيطة».



وأوضح أن النادي «سيتابع حالة اللاعب بشكل مستمر إلى جانب إجراء فحوصات دورية للاطمئنان على استقرار معدلاته الطبيعية، وذلك تمهيداً للانتقال إلى التدريبات التأهيلية المكثفة وفقاً للبرنامج المحدد له».



ونشر حمزة علاء، حارس الأهلي، اليوم صورة عبر خاصية إنستغرام ستوري ظهر فيها برفقة عاشور أثناء خضوعه لتدريبات في صالة الألعاب الرياضية في إطار استعداده للعودة إلى صفوف الفريق.



ويغيب عاشور (27 عاماً) عن الأهلي منذ مشاركته في التعادل 1-1 أمام إنبي في الدوري في سبتمبر الماضي، بسبب إصابته بعدوى فيروسية (التهاب الكبد الوبائي إيه).



ويحتل الأهلي المركز الثاني في الدوري برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر سيراميكا كليوباترا، وذلك قبل أن يحل ضيفاً على بتروجت، الأربعاء.