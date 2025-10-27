الإسماعيلي يشكو حكم مباراته مع فاركو بالدوري المصري



أعلن أحمد العجوز، رئيس جهاز الكرة بالنادي الإسماعيلي، تقديم شكوى ضد محمود البنا، حكم مباراة فاركو بسبب أخطائه التي أضرت بالفريق خلال المباراة التي أقيمت أمس الأحد، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

وقال العجوز في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه، اليوم الاثنين، إنه مندهش من الأداء التحكيمي في مباراة الفريق أمام فاركو، التي خسرها الفريق بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة 12 من المسابقة.



وأضاف أن حكم المباراة تحامل على الفريق في الكثير من القرارات التي أثرت في نتيجة المباراة بشكل كبير. وأوضح: «انتهج الحكم سلوكاً عدوانياً، وتحدث بشكل غير لائق مع عبدالله الشحات مدرب الفريق قبل طرده». وتابع: «طالبنا في بداية الموسم بضرورة المساواة بين جميع الأندية، لكن ما يحدث في المباريات بعيد كل البعد عن تحقيق مبدأ المساواة، وهذا يخل بنظام المسابقة».



وقال: «تحملنا الكثير من الظلم خلال المباريات السابقة، ولن نصمت على تلك الأخطاء التحكيمية الغريبة التي كلفتنا فقدان الكثير من النقاط». ويحتل الإسماعيلي المركز الحادي والعشرين والأخير في الترتيب برصيد سبع نقاط.