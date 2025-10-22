الأهلي يتصدر الدوري المصري



تصدر الأهلي حامل اللقب جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد الفوز على ضيفه الاتحاد السكندري 2-1 الأربعاء في إطار مباريات الجولة 11.



ورفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة من عشر مباريات في المركز الأول بينما تجمد رصيد الاتحاد عند ثماني نقاط في المركز 17. ويحتل سيراميكا المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 11 مباراة.



وأكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أحمد نبيل (كوكا) في الدقيقة 78 لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية. كما طرد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري في 84 بعد الحصول على الإنذار الثاني للاعتراض على حكم المباراة.



تقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 15 أحرزه أشرف بن شرقي بعد هجمة منظمة بدأها محمد هاني بإرسال كرة طولية إلى أحمد مصطفى (زيزو) الذي أرسل تمريرة عرضية رائعة إلى ابن شرقي الذي تسلم الكرة وسدد كرة في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس صبحي سليمان.



وضاعف الأهلي النتيجة بتسجيل الهدف الثاني بواسطة زيزو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء احتسبها مصطفى الشهدي حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو التي أكدت وجود لمسة يد ضد عبدالغني محمد مدافع الاتحاد.



وقلص الاتحاد السكندري النتيجة بهدف في الدقيقة 68 أحرزه فادي فريد مستغلاً تمريرة عرضية من أبو بكر ليادي.