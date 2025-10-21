بيراميدز يتخطى فاركو ويقترب من صدارة الدوري المصري



سجل بيراميدز هدفاً في كل شوط ليفوز 2-صفر على ضيفه فاركو في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، ورفع بيراميدز رصيده إلى 17 نقطة من ثماني مباريات ليتقدم للمركز السادس، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر الذي خاض 10 مباريات، وتجمد رصيد فاركو عند ست نقاط من 10 مباريات ليتذيل الترتيب.



ومنح فيستون مايلي التقدم لصاحب الأرض بتسديدة مباشرة في الدقيقة 23، وسجل مصطفى فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد خطأ من الحارس محمد سعيد الذي فشل في السيطرة على ضربة رأس سهلة من جناح بيراميدز. وسيطر بيراميدز، المتوج حديثاً بكأس السوبر الأفريقية، على مجريات المباراة منذ البداية.