الأهلي المصري.. حلم الاستاد وفروع المحافظات



أكد المهندس خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي المصري لكرة القدم، أن استاد النادي هو «الحلم الأكبر لكل من ينتمي لتلك المنظومة».



وقال مرتجي الخميس، إن «التطور الكبير الذي شهدته ميزانية النادي، والتي تخطت الـ 8 مليارات جنيه هذا العام، يعكس جهود منظومة عمل بالكامل، وخلق أفكار تسويقية غير تقليدية، بجانب الدور الإيجابي لشركات النادي، خاصة شركة الأهلي لكرة القدم، التي تسهم بدرجة كبيرة في تعزيز الموارد المالية، وتساعد في الإنفاق على قطاع الكرة، لا سيما الفريق الأول، وفي هذا الإطار سوف يحظى ملف الاستثمار بالاهتمام الأكبر والأولوية في المجلس الجديد».



وأضاف: «استاد الأهلي الحلم الكبير بالنسبة لكل أهلاوي.. إن شاء الله سنبذل أقصى ما لدينا لاستكمال هذا المشروع.. وأتمنى في وجود هذه الكوكبة التي تضمها قائمة محمود الخطيب، أن يتم افتتاح الاستاد في الدورة الجديدة».



وأكد: «هناك أيضاً فكرة إنشاء عدة فروع للأهلي في المحافظات.. هذه الفكرة بإذن الله سوف تتحول إلى واقع خلال الفترة المقبلة.. النادي الأهلي يستحق أن يكون في كل مكان.. الأهلي كبير بأعضائه وجماهيره وتاريخه العريق».



وأوضح: «الجانب الاستثماري سيكون في أولوية اهتمامنا في الدورة الجديدة.. النادي الأهلي يحتاج لحجم إنفاق كبير، سواء على الجانب الرياضي أو الإنشائي أو الخدمي.. وهذا يستوجب تعزيز المداخيل المالية، وبالتالي، لا بد من الاستثمار بأفكار غير تقليدية».



وأضاف: «أعتقد أن محمود الخطيب اختار مجموعة من العقليات الاستثمارية في قائمته الانتخابية، وفي مقدمها القيمة الكبيرة ياسين منصور، والذي سيكون إضافة حقيقة لمجلس إدارة الأهلي الجديد».