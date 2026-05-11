ميداليات تتويج بيراميدز تحرج اتحاد الكرة المصري

تحولت احتفالات نادي بيراميدز بلقب كأس مصر إلى سخرية على مواقع التواصل، بعدما ظهر المغربي محمد الشيبي، الظهير الأيمن للفريق، وهو يرتدي ميدالية يحمل شريطها عبارة «بطولة دوري القسم الأول للكرة النسائية»، بدلاً من ميدالية نهائي كأس مصر للرجال. وتوج بيراميدز بلقب كأس مصر بعد فوزه في النهائي 2-1 على حساب فريق زد على أرضية استاد القاهرة الدولي.



وانتشرت اللقطة بسرعة كبيرة بين الجماهير، خصوصاً أن باقي لاعبي بيراميدز ظهروا بميداليات تحمل الهوية الصحيحة للبطولة، بينما وجد الشيبي نفسه بميدالية بطل دوري السيدات وسط موجة واسعة من التعليقات الساخرة عبر منصات التواصل، والتي هاجمت اتحاد الكرة المصري لكرة القدم.



ورغم الموقف المحرج، لم تؤثر الواقعة على فرحة بيراميدز بالتتويج بلقبه الثاني في كأس مصر، بعدما فرض سيطرته على اللقاء منذ البداية. ورد اتحاد الكرة المصري على الواقعة، مؤكداً أن الخطأ لم يكن في الميدالية نفسها، بل في «الشريط القماشي» المرفق بها.



وقال مصدر بالاتحاد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية إن أحد الأشرطة الخاصة بمسابقة الكرة النسائية تم وضعه بالخطأ ضمن ميداليات الرجال أثناء عملية التجهيز لدى المورد، مؤكداً أن الواقعة فردية وتم التعامل معها على الفور، مع مراجعة كاملة لباقي الميداليات لمنع تكرار مثل هذه الأخطاء التنظيمية خلال البطولات المقبلة.