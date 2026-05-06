تعرف على سيناريوهات حسم الدوري المصري في الجولة الأخيرة



حافظ الزمالك على صدارة الدوري المصري الممتاز قبل جولة على نهاية المسابقة، ليقترب بقوة من التتويج بالدرع للمرة الـ 15 في تاريخه.



وشهدت الجولة قبل الأخيرة فوز الزمالك على سموحة 1-0، وفوز الأهلي على إنبي بثلاثية نظيفة، وتعثر بيراميدز بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا 1-1، ليواصل «الفارس الأبيض» صدارته بعدما رفع رصيده إلى 53 نقطة، ويأتي خلفه بفارق نقطتين بيراميدز برصيد 51 نقطة، فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث برصيد 50 نقطة.



وتبرز سيناريوهات عدة في الجولة الأخيرة المقرر إقامتها يوم 20 مايو الجاري، من أجل حسم درع الدوري، حيث حظوظ الزمالك هي الأكبر والأقرب للتتويج باللقب، بينما بات الأمر صعباً على بيراميدز، فيما ينتظر الأهلي ما يشبه المعجزة لخطف اللقب.



ويواجه الزمالك في الجولة الأخيرة نظيره سيراميكا كليوباترا، ويلعب بيراميدز مع سموحة، بينما يواجه الأهلي المصري البورسعيدي.



ويعد الزمالك هو الأقرب لحسم اللقب، ويملك الزمالك مصيره بيده، إذ بات يحتاج إلى نقطة واحدة فقط للتتويج بالدرع، ويكفيه التعادل مع سيراميكا دون النظر إلى نتائج منافسيه، حيث سيصل إلى النقطة 54، وحتى في حال فوز بيراميدز سيصل إلى نفس عدد النقاط، لكن المواجهات المباشرة في مصلحة «القلعة البيضاء».



أما السيناريو الثاني فيتمثل في فوز بيراميدز على سموحة مع خسارة الزمالك ما يهديه اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وفي حال حدوث هذا السيناريو مع فوز الأهلي على المصري سيتراجع الزمالك إلى المركز الثالث في جدول الترتيب ويخطف الأهلي الوصافة، والمركز المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا.



في المقابل تبدو الأمور في غاية الصعوبة أمام النادي الأهلي، الذي يحتاج إلى الفوز أولاً على المصري، وتعثر الزمالك بالخسارة من سيراميكا، وخسارة أو تعادل بيراميدز مع سموحة، وهو سيناريو قد يبدو بعيداً، إلا أن كل الاحتمالات تبقى واردة.



وتقضي لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم لحسم اللقب في حال تساوي فريقين أو أكثر في النقاط إلى المواجهات المباشرة، وفي حالة التساوي يتم اللجوء إلى فارق الأهداف في المباريات بين الأندية المتساوية في عدد النقاط، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة، يليها فارق الأهداف في الدوري، ثم أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المسابقة، واللجوء في حالة التساوي إلى اللعب النظيف للنادي الحاصل على أقل عدد من البطاقات الصفراء والحمراء، ثم أخيراً في حالة التساوي اللجوء إلى القرعة.