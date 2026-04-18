«واقعة الموبايل» تعيد مباراة بدوري الدرجة الثانية بمصر



أعلنت لجنة ​المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ‌السبت ​إعادة مباراة بدوري الدرجة الثانية بعدما استخدم طاقم تحكيمها هاتفاً محمولاً لمراجعة واقعة خلال اللقاء.



وأثارت مباراة طنطا والمصرية للاتصالات ضمن الجولة 30 من دوري الدرجة الثانية، أقيمت في ⁠16 من الشهر الجاري جدلاً بعدما استعان طاقم التحكيم بلقطات مسجلة بهاتف محمول لمساعدته على اتخاذ قرار.



ولا تُطبق تقنية حكم ‌الفيديو المساعد في دوري الدرجة الثانية المصري.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحكم احتسب ركلة ‌جزاء لصالح المصرية للاتصالات بناء على إشارة ‌من المساعد قبل نهاية الشوط الأول وسط ‌اعتراضات لاعبي طنطا.



وتوقف اللقاء ‌قبل أن يقوم الحكم الرابع بمشاهدة اللقطة عبر الهاتف ويبلغ ​الحكم الذي ‌تراجع عن ​قراره ليحتسب ركلة حرة ⁠على حدود منطقة الجزاء ليرد المصرية للاتصالات بالتهديد بالانسحاب أيضاً.



وعقب مرور أكثر من 20 ​دقيقة ⁠من توقف ⁠اللعب، استؤنف اللقاء وسجل المصرية للاتصالات هدف التقدم من الركلة الحرة لينتهي الشوط الأول بتقدم ⁠الضيوف 1-صفر قبل أن يتعادل طنطا في الشوط الثاني.



وقالت لجنة المسابقات في بيان السبت إنها «حددت يوم الثلاثاء، الموافق 21 أبريل الحالي، موعداً لإقامة المباراة المعادة، في تمام ‌الساعة الثالثة عصراً (1300 جرينتش)، على ملعب نادي طنطا، ضمن مباريات ​الجولة 30، وذلك في إطار تطبيق اللوائح والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص».



وفي أعقاب الواقعة، أعلن الاتحاد إيقاف طاقم التحكيم والتحقيق معه.