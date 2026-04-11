بيراميدز يتعادل مع المصري في مواجهة درامية ويفرط في اعتلاء قمة الدوري



فرط بيراميدز في فرصة لاعتلاء صدارة الدوري المصري لكرة القدم بتعادل درامي أمام ضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 1 - 1، السبت، في الجولة الثانية من مجموعة التتويج باللقب.



بعد شوط أول سلبي ومحاولات غير مؤثرة من الفريقين على المرمى كانت الإثارة حاضرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني.



بدأت الإثارة بتقدم المصري بهدف أول سجله البديل كريم بامبو من ركلة جزاء في الدقيقة 77 من المباراة، التي أقيمت على ستاد السويس.



وبعدها بثلاث دقائق زادت الأمور تعقيداً على بيراميدز بطرد لاعبه الفلسطيني حامد حمدان بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية.



ورغم النقص العددي أدرك بيراميدز الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا في العام الماضي التعادل بهدف ثمين للبديل مروان حمدي في الدقيقة 93.



وتواصلت الإثارة بطرد محمد مخلوف لاعب وسط المصري ببطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 95.



وسنحت لبيراميدز فرصة ثمينة لخطف الفوز في توقيت قاتل، لكن مروان حمدي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 112 مسدداً كرة ضعيفة في أحضان الحارس عصام ثروت، لينتهي اللقاء بنقطة لكل فريق.



بهذه النتيجة يبقى بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة متخلفاً بفارق نقطتين عن الزمالك متصدر جدول الترتيب.



أما المصري الذي خاض أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد عماد النحاس، الذي تولى المهمة بعد إقالة التونسي نبيل كوكي فقد رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.



ويشارك 21 فريقاً في الدوري المصري هذا الموسم، حيث خاضوا مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، حيث تأهلت الأندية السبعة الأولى لمجموعة التتويج باللقب، فيما تلعب الأندية من الثامن حتى الحادي والعشرين في مجموعة تفادي الهبوط بنظام الدوري من دور واحد أيضاً، على أن يحتفظ كل فريق بالنقاط التي حصل عليها خلال الدور الأول.