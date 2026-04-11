الأهلي يطالب بإلغاء عقوبة محمد الشناوي بعد أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا



أعلن نادي الأهلي المصري أنه تقدم بطلب بإلغاء العقوبات الموقعة ضد لاعبيه نتيجة الاعتراض على قرارات الحكم بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 مع سيراميكا كليوباترا، يوم الثلاثاء الماضي، في بطولة الدوري الممتاز.



وقال الأهلي في بيان رسمي إنه تقدم السبت بتظلم إلى كل من رابطة الأندية المحترفة ولجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، ضد القرارات الصادرة عن لجنة المسابقات، والتي نصت على إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة، مباراة واحدة مع تغريمه 5 آلاف جنيه، وكذلك إيقاف محمد الشناوي حارس مرمى الفريق أربع مباريات مع غرامة 50 ألف جنيه، إلى جانب توقيع غرامة مالية على النادي قدرها 20 ألف جنيه.



وطالب الأهلي، في تظلمه للجهتين، بإلغاء هذه القرارات، مشيراً إلى وجود خصومة مع حكم المباراة محمود وفا، فضلاً عن تقدمه ولاعبيه بشكوى ضده إلى لجنة الانضباط، عقب تجاوزه بحق لاعبي الفريق، وهم الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات، باستخدام ألفاظ غير لائقة، إلى جانب الدفع باليد، في واقعة وصفها النادي بأنها سابقة خطرة في الملاعب المصرية.