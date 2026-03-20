محمد حمدي يقترب من العودة لبيراميدز بعد ابتلاع لسانه



كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز المصري، عن تفاصيل الحالة الصحية للاعب محمد حمدي إبراهيم، الظهير الأيسر للفريق، عقب إصابته الخطيرة بابتلاع اللسان خلال مواجهة بتروجت في كأس مصر، والتي استدعت نقله الفوري إلى المستشفى.



وأكد المنيري في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، يوم الجمعة، أن اللاعب يخضع حالياً لبروتوكول طبي دقيق يستمر لمدة ستة أيام بعيداً عن التدريبات الجماعية والمباريات لضمان سلامته الكاملة.



وأوضح طبيب الفريق أن هذا البرنامج العلاجي يتدرج يومياً؛ حيث بدأ اليوم الأول براحة تامة، وتبعه في اليوم الثاني البدء في المشي، ثم انتقل حمدي في اليوم الثالث إلى مرحلة الركض والتدريب في صالة الألعاب.



ووفقاً للجدول الزمني، يشرع اللاعب في اليوم الرابع بالتدريب المنفرد بالكرة، على أن يعود للتدريبات الجماعية مع الفريق في اليوم الخامس، ليصبح جاهزاً للمشاركة الرسمية في المباريات بحلول اليوم السادس من الإصابة.



وشدد المنيري على أن الجهاز الطبي يراقب اللاعب عن كثب طوال هذه المراحل، مع إجراء اختبارات يومية لقياس مستوى التوازن والتركيز وقوة الذاكرة لديه، وذلك لتقييم تطور حالته الصحية بدقة قبل منحه الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب بشكل طبيعي.