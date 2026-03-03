مدافع الأهلي المصري ينتقل إلى الدوري السويدي



أعلن نادي كالمار السويدي تعاقده مع المدافع المغربي أشرف داري قادماً من الأهلي المصري على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك بعد فترة من الجدل حول مصير اللاعب ودخوله في أزمة مع إدارة النادي المصري أخيراً.



وكان أشرف داري قد خرج من حسابات الأهلي الفنية في الفترة الأخيرة من أجل إتاحة الفرصة للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، لكن داري لا يزال مرتبطاً بعقد مع الأهلي حتى صيف عام 2028.

وأعلن النادي السويدي على موقعه الرسمي ضم المدافع المغربي بعدما وقع على عقود الإعارة قادماً من الأهلي حتى الصيف المقبل.



من جانبه، أعرب اللاعب عن سعادته بانتقاله إلى الدوري السويدي، مؤكداً تطلعه لتقديم الإضافة واللعب أمام الجماهير.



وقال في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «كالمار نادٍ يمتلك تاريخاً عريقاً، وسأبذل كل ما لدي من أجل مساعدة الفريق على تحقيق طموحاته، وأتمنى أن نحقق نتائج جيدة في الدوري السويدي».

من جهته، قال ماتس وينبلاد المدير الرياضي لنادي كالمار نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع الأهلي المصري بخصوص انتقال أشرف داري، فهو لاعب يتمتع بخبرات كبيرة، وأحد العناصر التي كنا نبحث عن ضمها لصفوفنا.



وكان أشرف داري انتقل إلى صفوف الأهلي المصري في أغسطس عام 2024، قادماً من استاد بريست الفرنسي، ولم يقدم الإضافة المنتظرة، وغاب أكثر من مرة عن المباريات بسبب الإصابات المتتالية، حيث خاض مع الفريق 26 مباراة فقط منذ ارتدائه قميص القلعة الحمراء.