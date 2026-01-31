أخطأت بحسن نية.. إمام عاشور يوضح حقيقة اختفائه ويعتذر للأهلي

أوضح إمام عاشور، لاعب الأهلي المصري، حقيقة واقعة اختفائه وتخلفه عن السفر مع بعثة الفريق الأول إلى تنزانيا، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، مؤكداً أنه أخطأ بتصرفه، ولكن بحسن نية، وأنه يتقبل العقوبة التي أصدرتها إدارة النادي بحقه، نافياً في الوقت نفسه ما تردد خلال الأزمة عن أنه يريد افتعال مشكلة من أجل عروض أخرى.

وكان النادي الأهلي قد أعلن توقيع عقوبة هي الأكبر في تاريخ اللاعب والنادي، بغرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه مصري، إلى جانب استبعاده من التدريبات الجماعية وإلزامه بأداء التدريبات بشكل منفرد، على خلفية تغيبه دون إذن عن رحلة الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانغ أفريكانز في دوري أبطال أفريقيا.

وفي أول تعليق له على الأزمة، أصدر إمام عاشور بياناً على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، وقال: «للأسف هناك كلام كثير مغلوط وغير صحيح تردد بخصوص ما حدث، وأنا متقبل أي قرار يتخذه النادي، وواثق أن المسؤولين في الأهلي سيتفهمون موقفي».

وأضاف: «أنا بالفعل أعاني من برد شديد ودرجة حرارتي عالية وتقلبات في المعدة، وأتناول مضادات حيوية، وللأسف كل أسرتي تعاني من نفس الأعراض، وأبلغت الدكتور أحمد جاب الله بظروفي الصحية وعدم قدرتي على السفر، نعم الإجراء لم يكن كافياً في مثل هذه الأمور».

وشدد عاشور في بيانه على أنه لم يتعمد التخلف عن السفر مثلما تُرَدَّد، موضحاً: «أخطأتُ بحسن نية، وكان من المفترض أن أتواصل مع الكابتن وليد صلاح الدين لكي يُبلِّغ المدير الفني ويتم اتخاذ الإجراءات الطبية المتبعة عند التخلف عن السفر».

وأردف: «الموضوع أُقفِل، وتواصلت مع الكابتن وليد صلاح الدين، وأنا تحت أمر النادي،، وأعتذر للنادي والجهاز الفني وزملائي ومن قبلهم جمهور الأهلي، وأنا فخور باللعب في أكبر نادٍ في أفريقيا، وعلاقتي بجماهيره العظيمة لا تقبل القسمة على اثنين، وأرجو من الجميع إغلاق هذا الموضوع تماماً».

ونفى إمام عاشور في بيانه ما تُرَدَّد عن افتعاله للمشكلة من أجل الرحيل عن النادي وإجباره على قبول عروض أخرى، وقال: «من يقول إن إمام يريد لي ذراع الأهلي أقول لهم: لا أحد يستطيع لي ذراع الأهلي، ولا يمكن أن أفكر بهذه الطريقة أبداً، وأتشرف بارتداء قميص النادي منذ 3 سنوات، والحمد لله لم أُقصِّر لا في حق النادي ولا جماهيري أبداً، وهذا حقهم علي».

وختم إمام عاشور بيانه بأن تواجده في نادي القرن الأفريقي وبتواجد جماهيره خلفه يعوضه عن كل شيء، مشيراً إلى أن النادي لديه مباراة مهمة في دوري أبطال أفريقيا، ويأمل أن يحقق الفوز الذي يسعد جماهير الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره يانغ أفريكانز، اليوم، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن الفريق التنزاني، الذي يأتي في المركز الثاني.