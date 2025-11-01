أولمبيك أقبو يقفز إلى صدارة الدوري الجزائري



قفز أولمبيك أقبو إلى الصدارة مؤقتاً، عقب فوزه على ضيفه مستقبل بلدية الرويسات 2/1، اليوم السبت، في افتتاح الجولة العاشرة من الدوري الجزائري لكرة القدم.



رفع أولمبيك أقبو رصيده إلى 17 نقطة متقدماً بنقطة واحدة عن مولودية الجزائر وشبيبة الساورة، اللذين يتواجهان بعد غد الاثنين، في ختام الجولة.



على الجانب الآخر تجمد رصيد مستقبل بلدية الرويسات عند 13 نقطة في المركز الخامس.



سجل محمد ياسر شلفاوي الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 21، وضاعف علي عمريش النتيجة في الدقيقة 77، وقلص مسعود ميدون النتيجة للزوار في الدقيقة 89.