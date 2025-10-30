مولودية ينتزع قمة الدوري الجزائري بفوز صعب على خنشلة



انتزع مولودية الجزائر (حامل اللقب)، صدارة ترتيب الدوري الجزائري لكرة القدم، عقب فوزه 1 - 0 على مضيفه اتحاد خنشلة، الخميس، في ختام المرحلة التاسعة للمسابقة.



وأحرز (البديل) سفيان بايزيد، اللاعب السابق لاتحاد خنشلة، الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 84.



ورفع مولودية الجزائر الذي يملك 3 مباريات مؤجلة، رصيده إلى 16 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن شبيبة الساورة. بالمقابل، تجمد رصيد اتحاد خنشلة عند 11 نقطة في المركز التاسع.



ويلتقي مولودية الجزائر مع ضيفه شبيبة الساورة، يوم الاثنين المقبل، في قمة مباريات الجولة العاشرة التي تنطلق السبت.