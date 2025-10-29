الساورة يتصدر الدوري الجزائري بعد تعادل مثير مع شبيبة القبائل



حول شبيبة الساورة تأخره بهدفين إلى التعادل 2 ـ 2 مع شبيبة القبائل في مباراة مثيرة جمعت الفريقين الأربعاء ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الجزائري لكرة القدم.



وتقدم شبيبة القبائل بهدفين سجلهما أيمن محيوص، من ضربة رأس متقنة في الدقيقة 47، وريان أقاسم لاعب الساورة بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56.



وبعدها رد الساورة بهدف سجله نور الإسلام فتوحي في الدقيقة 67 مستغلاً خطأً فادحاً من محمد حديد حارس شبيبة القبائل، ثم سجل عبد القادر بوطيش هدف التعادل في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

ورفع الساورة رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة كما رفع شبيبة القبائل رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثامن.