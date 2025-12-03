سفيان بوفتيني: فوز المغرب مجرد بداية والتركيز على عمان



أكد سفيان بوفتيني لاعب منتخب المغرب أن الفوز الذي حقق منتخب بلاده بنتيجة 3-1 على منتخب جزر القمر في استهلالية المجموعة الثانية لم يكن سهلاً خصوصاً وأنهم واجهوا منتخباً منظماً في كافة خطوطه، مشيراً إلى أن هناك مواجهة أخرى ستجمع المنتخبين الشهر المقبل ضمن كأس أمم أفريقيا بعد أن وضعتهما القرعة وده لوجه.



وقال نجم الوصل: «ظهرنا بمستوى جيد في شوط المباراة الأول لكن الرتم تراجع في الشوط الثاني من اللقاء وتمكنا من تحقيق الفوز في نهاية المباراة بثلاثية»، مشيراً إلى أن الفوز على منتخب جزر القمر ما هو إلا بداية وتركيزنا حالياً على مواجهة منتخب عمان في الجولة الثانية.



وفي رده على سؤال حول تألق الثلاثي سفيان بوفتيني لاعب الوصل وطارق تيسودالي لاعب خورفكان وكريم بركاوي لاعب الظفرة خلال مباراة جزر القمر وإحراز ثلاثية منتخب بلاده، أكد بوفتيني أن تألقهم يدل على قوة دوري المحترفين الإماراتي، لافتاً إلى أن الأهداف الثلاثة جاءت نتاج عمل جماعي والفوز بالتأكيد ينسب للجميع، وعرفنا كيف نجد حلولاً لصلابة دفاع جزر القمر عبر الكرات الثابتة التي نتج عنها هدفين من أهدافنا الثلاثة.