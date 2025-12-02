الرياضة الكويتية: دامت الإمارات موحدة ومزدهرة عاماً بعد عام



تشكل العلاقات الرياضية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت نموذجاً فريداً وممتداً لأكثر من نصف قرن، يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وتتسم العلاقة بين البلدين في المجال الرياضي بالتعاون والتنسيق المستمر على مستوى الاتحادات والأندية، وخاصة في رياضة كرة القدم التي تحظى بشعبية كبيرة، وتشمل أبعاداً متعددة على مستوى الأفراد، والأندية، والاتحادات الرياضية، ويوجد تعاون مشترك وتبادل للخبرات الفنية والإدارية والتحكيمية بين الاتحاد الإماراتي لكرة القدم والاتحاد الكويتي لكرة القدم، وقد تم التوقيع على اتفاقيات لتعزيز هذا التعاون وتشمل أيضاً التنسيق بخصوص المنتخبات الوطنية.



كأس الخليج

تعد بطولات كأس الخليج العربي لكرة القدم المحفل الأبرز الذي يجسد التنسيق والعمل المشترك بين الاتحادين الإماراتي والكويتي، سواء على مستوى تنظيم البطولة أو توفير كافة الظروف لنجاح مشاركة المنتخبات، بالإضافة استضافة الإمارات لبطولات كبرى توجت فيها الفرق الكويتية، منها تتويج نادي الكويت بلقب بطولة الأندية العربية لكرة السلة في دبي، مما يدل على نجاح الفرق الكويتية في البطولات التي تستضيفها الإمارات، التي تعتبر مركزاً لاستضافة البطولات الدولية للدراجات المائية، ويحقق الأبطال الكويتيون إنجازات لافتة وتصدروا المراكز الأولى في مختلف الفئات في بطولة الإمارات للدراجات المائية والموتوسيرف، مما يؤكد التبادل الرياضي القوي في هذا المجال بعد تتويج أبطال الكويت بـ 6 كؤوس في الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية لموسم 2025.



زيارات

شهدت اللقاءات الكروية على صعيد الأندية زيارات متبادلة منذ وقت مبكر «أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات»، حيث زارت أندية إماراتية مثل النجاح والأهلي الكويت، واستضافت الأندية الإماراتية فرقاً كويتية مثل نادي الكويت والقادسية، مما أسهم في ترسيخ هذه العلاقات الكروية، ويمتد التعاون ليشمل رياضات أخرى منها الرياضات البحرية فهناك حرص متبادل على تبادل الخبرات ودعم التواصل لتطوير هذه الرياضات.



كرة القدم

شهد الدوري الإماراتي لكرة القدم احتراف عدد من اللاعبين الكويتيين على مر السنوات، مما يعكس جاذبية الدوري الإماراتي وقوة العلاقة الكروية بين البلدين ومن أبرز الأسماء التي خاضت تجربة الاحتراف في أندية الإمارات، ويعتبر جاسم الهويدي أول لاعب كويتي يحترف في الملاعب الإماراتية، وذلك عندما لعب في صفوف نادي الشباب «سابقاً»، وجمال مبارك مدافع القادسية لعب لشباب الأهلي في تجربة احترافية بارزة، وحسين فاضل مدافع القادسية خاض تجربة احترافية في دوري الإمارات عندما لعب في صفوف نادي الوحدة، ويوسف ناصر سبق وتعاقد معه نادي عجمان على سبيل الإعارة من نادي كاظمة الكويتي، وبشار عبدالله الذي لعب مع نادي العين بنظام الإعارة في عام 2002، وآخرهم شبيب الخالدي مهاجم كاظمة انضم إلى نادي حتا على سبيل الإعارة في صيف 2023، تجربة هؤلاء اللاعبين بمثابة جسر آخر للتبادل الرياضي، حيث يساهم احترافهم في نقل الخبرات وتعزيز التنافسية الكروية بين البلدين.



الأبعاد

الأبعاد التاريخية في كرة القدم بعدما شكلت اللعبة الجسر الأهم والأبرز في توثيق الروابط الرياضية، خاصة على صعيد انتقال اللاعبين واحترافهم في الدوري الإماراتي، وكذلك الزيارات المتبادلة للأندية، بعدما شهدت الملاعب الإماراتية تألق أسماء كويتية كبيرة، ما يعكس مدى التنافسية والثقة المتبادلة بين الكويت والإمارات، ولم تقتصر العلاقة على احتراف الكويتيين في الإمارات، بل شهدت الملاعب الكويتية أيضاً تواجد لاعبين إماراتيين بارزين، ومنهم زيد ربيع لاعب نادي الخليج سابقاً ولعب في صفوف العربي الكويتي، وربيع إبراهيم لعب في صفوف العربي الكويتي، وله دور تاريخي حيث ساهم في تأسيس نادي الشباب الكويتي في الأحمدية، ولعب لاحقاً لأندية إماراتية مثل الوحدة ثم العين.



دور محوري

تلعب الاتحادات في الإمارات والكويت دوراً محورياً في إنجاح دورات الألعاب الخليجية للشباب والناشئين، والتنسيق بشأن اللوائح الفنية وشروط المشاركة لضمان عدالة المنافسة وتطوير مستوى الألعاب في المنطقة، وكذلك دعم مبادرات تطوير الرياضة من خلال التعاون في دعم المبادرات الإماراتية لتطوير الألعاب الرياضية الجديدة أو دعم أصحاب الهمم، حيث تشارك الوفود الكويتية في هذه الفعاليات والمبادرات التي تستضيفها الإمارات، ومن أبرز أوجه التعاون بين توقيع مذكرة تفاهم لعقد شراكة استراتيجية بين الأولمبياد الخاص الإماراتي، ونظيره الكويتي، على هامش دورة كازان 2022، لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر الثقافة الرياضية بين أصحاب الهمم للمشاركة في مختلف الرياضات الصيفية والشتوي.

تُعتبر الإمارات وجهة مفضلة للأندية والمنتخبات الكويتية لإقامة المعسكرات، نظراً لتوافر البنية التحتية والمناخ المناسب، كما أن الكويت تستضيف الفرق الإماراتية في بعض الأحيان، وهذا التعمق يوضح أن العلاقة الرياضية بين الكويت والإمارات هي علاقة هيكلية تهدف إلى بناء منظومة رياضية متكاملة ومستدامة في كلا البلدين.