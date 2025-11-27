الإعلان عن تفاصيل النسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري يناير 2026



أعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن عودة البطولة بنسختها الثالثة بمشاركة 8 فرق في منافسات تجمع نخبة أبطال الموسم في الإمارات وقطر. وتقام النسخة الثالثة للسوبر الإماراتي القطري في الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026، بإقامة 4 مباريات ما بين أبوظبي والدوحة في برنامج كروي حافل يحمل طابعاً تنافسياً بين أندية البلدين.



وتفتتح المنافسات ببطولة كأس السوبر في 22 يناير بمواجهة تجمع الغرافة مع الشارقة على ستاد ثاني بن جاسم في الدوحة، وفي اليوم التالي، يلتقي الوحدة مع الدحيل بإستاد آل نهيان في مواجهة على درع التحدي.

أما المواجهة الثالثة بالسوبر الإماراتي القطري فتجمع بين السد وشباب الأهلي في مواجهة قوية تقام على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة. ويختتم السوبر الإماراتي القطري بكأس التحدي ويجمع بين الأهلي مع الجزيرة على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي يوم 25 يناير المقبل.



يذكر أن، النسخة الماضية من البطولة شهدت تفوق الأندية الإماراتية بعد أن حصدت الألقاب الأربعة، إذ توج شباب الأهلي بدرع التحدي بفوزه على الريان القطري 3-1 في الدوحة، وحصد النصر لقب كأس السوبر بتغلبه على قطر 5-1، وأحرز الوصل درع السوبر بفوزه على السد في الدوحة 1-0، واختتم الوحدة الرباعية بفوزه على الوكرة القطري 5-4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.