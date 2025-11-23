ماذا ينتظر الأندية الإماراتية في الجولة الخامسة لنخبة آسيا؟



يستعد الثلاثي الإماراتي شباب الأهلي والوحدة والشارقة، المشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة، لخوض مواجهات مهمة في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب، وتعد الجولة الخامسة في غاية الأهمية بالنسبة للأندية الثلاثة في مشوارها، وستحدد إلى حد كبير ملامح المنافسة في البطولة القارية.



ويلتقي شباب الأهلي، غداً الاثنين، على ملعبه باستاد راشد بدبي، فريق الغرافة القطري، في مباراة لا بديل فيها أمام «الفرسان» سوى الفوز، لتعزيز موقفه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الخامس برصيد 7 نقاط، ويسعى إلى تعويض خسارته القاسية في الجولة الرابعة 1-4 أمام الدحيل القطري، وهي الخسارة الأولى، التي مني بها الفريق في البطولة هذا الموسم بعد فوزين وتعادل.

وسيكون الفوز مهماً لشباب الأهلي في هذه المرحلة خصوصاً أن المباريات المتبقية في مرحلة الدوري سيخوض خلالها مواجهات صعبة أمام السد القطري والهلال والأهلي السعوديين، وبالتالي فإن النقاط الثلاث سوف تضع «الفرسان» على مشارف دور الستة عشر.



الشارقة لإيقاف النزيف

أما الشارقة الذي يمر بحالة عدم اتزان وتراجع كبير على مستوى الأداء والنتائج هذا الموسم فينتظره مواجهة صعبة ومحفوفة بالمخاطر أمام الأهلي السعودي، في العاشرة والربع مساء، الاثنين، على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة»، فبعد بداية مبشرة للشارقة في البطولة بتحقيق انتصار مثير على حساب الغرافة القطري 4-3، لكنه بدأ مرحلة التراجع التي سيطرت على الفريق في الموسم الحالي بالتعادل خارج ملعبه أمام السد القطري، ثم السقوط في فخ الهزيمة في آخر مباراتين، حيث تعرض لخسارة قاسية بالإمارة الباسمة 5-0 على يد تراكتور الإيراني، وخسارة في الجولة الرابعة 0-3 من اتحاد جدة السعودي.

وبات الشارقة بعد الهزيمتين الأخيرتين في موقف صعب للغاية، إذ يمتلك 4 نقاط في رصيده وتراجع للمركز الثامن، لذا فإن العودة بنتيجة إيجابية من جدة هو السبيل الوحيد أمام الفريق، للحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي، لكن المهمة لن تكون بالسهلة أمام كتيبة المدرب عبد المجيد النمر، الذي تولى المهمة خلفاً للصربي ميلوش، الذي أقيل من منصبه، وسيتعين على النمر محاولة إعادة ترتيب صفوف الفريق سريعاً، وتجاوز الخسارة الكبيرة، التي تعرض لها في دوري المحترفين برباعية من بني ياس.



الوحدة لحسم التأهل

ويلتقي الوحدة مع نظيره السد القطري، في الثامنة مساء بعد غد الثلاثاء، على ملعبه باستاد آل نهيان بأبوظبي، إذ يعد الوحدة من أفضل الفرق ظهوراً في البطولة حتى الآن، وحقق نتائج جيدة وضعته في صلب المنافسة على قمة مرحلة الدوري، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال السعودي المتصدر.

الوحدة نجح في تحقيق ثلاثة انتصارات على حساب اتحاد جدة والدحيل القطري وناساف الأوزبكي، وتعادل خارج ملعبه مع تراكتور الإيراني، ويتطلع لمواجهة السد القطري إلى حسم تأهله لدور الستة عشر بنسبة كبيرة في حالة فوزه، حيث سيرفع رصيده إلى 13 نقطة، ويضمن بها إلى حد كبير حجز بطاقة العبور للدور التالي، لكن المشكلة الأكبر التي قد تواجه الوحدة في ضغط المباريات لا سيما بالنسبة للاعبيه الدوليين، ما يفرض على مدربه البرتغالي خوسيه مورايس ضرورة تدوير اللاعبين، لتفادي الإرهاق رغم أنه لم يلجأ إلى هذا الخيار في مباراته الأخيرة في الدوري المحلي، والتي سقط فيها في فخ التعادل أمام دبا متذيل الترتيب.

ويدرك مورايس أن المهمة ليست بالسهلة أمام السد خصوصاً أن الأخير غير جهازه الفني، وتعاقد مؤخراً مع المدرب الإيطالي المخضرم روبرتو مانشيني، لمحاولة إنقاذ الفريق بعد أن حقق نتائج مخيبة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحصد نقطتين فقط من أربع مباريات في المركز العاشر.

كما يسعى الوحدة لضمان التأهل قبل المواجهات الأصعب، التي تنتظره في الجولتين الأخيرتين من مرحلة الدوري، عندما يلعب مع الأهلي والهلال السعوديين.