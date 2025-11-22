الوداد والزمالك.. استعادة الأمجاد وتخطي الأحزان في الكونفدرالية



يتطلع فريق الوداد المغربي لاستعادة أمجاد الماضي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية، فيما يسعى الزمالك المصري لتخطي أحزانه بعد خسارة السوبر المصري عندما يستهلان مبارياتهما في دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية»، غداً الأحد.



ويسعى فريق الزمالك المصري لاستعادة لقب البطولة، التي توج بها مرتين في 2019 و2024، حيث ستكون الفرصة متاحة أمامه لاستعادة اللقب، في ظل عدم وجود فريق نهضة بركان حامل اللقب، الذي يشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما يبحث الوداد البيضاوي المغربي عن لقبه الأول ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بالمسمى الجديد، حيث فاز بها بشكلها القديم كأس الكؤوس الأفريقية عام 2002، حيث يستضيف نظيره نيروبي يونايتد الكيني.

وكانت قرعة دور المجموعات، التي أقيمت في جنوب أفريقيا أسفرت عن وجود اتحاد العاصمة الجزائري في المجموعة الأولى مع دجوليبا المالي وأولمبيك أسفي المغربي وسان بيدرو الإيفواري.



وضمت المجموعة الثانية كلاً من: الوداد المغربي ومانياما من الكونغو الديمقراطية وعزام يونايتد التنزاني ونيروبي يونايتد الكيني، وفي الثالثة كل من شباب بلوزداد الجزائري وستيلنبوش الجنوب أفريقي وأوتوهو الكونغولي وبلاك ستارز التنزاني، ويوجد ثنائي مصري في المجموعة الرابعة وهما الزمالك والمصري مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.



وتشهد مباريات الجولة الأولي من بطولة الكونفدرالية مواجهة بلوزداد مع بلاك ستارز، ومانيما يونيون مع عزام، وستيلنبوش مع أوتوهو، والمصري وكايزر تشيفز، ودجوليبا مع أولمبيك أسفي، والوداد البيضاوي مع نيروبي يونايتد، والزمالك مع زيسكو يونايتد، واتحاد الجزائر مع سان بيدرو.

ويبحث فريق الزمالك المصري عن تخطي الأحزان، التي يعيشها عقب خسارة السوبر المصري أمام منافسه وغريمه التقليدي الأهلي في البطولة، التي أقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. وكان الزمالك قد أقال مدربه البلجيكي، يانيك فيريرا، وعين أحمد عبدالروؤف، مدير فنياً مؤقتاً وسط ضائقة مالية شديدة يمر بها النادي. وحاول عبدالرؤوف تجهيز لاعبيه نفسياً، من أجل تحقيق الفوز على زيسكو يونايتد، حيث تميل الأمور نحو أفضلية الفريق الأبيض خصوصاً أنه يخوض المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.



في الوقت نفسه سيكون مواطنه المصري البورسعيدي في مهمة صعبة للغاية حين يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في المجموعة ذاتها، ويعتمد التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للمصري البورسعيدي، على قدرات لاعبيه خصوصاً الدوليين منهم في تحقيق فوز يضمن له مكاناً في صدارة تلك المجموعة الصعبة، فيما يسعى فريق الوداد البيضاوي المغربي إلى استغلال الانطلاقة الجيدة في الموسم الحالي والصفقات المميزة التي أبرمها في الصيف، من أجل العودة لمنصات التتويج وحصد لقب الكونفيدرالية بمسماها الجديد للمرة الأولى، حين يستضيف نيروبي يونايتد في الجولة الأولي من دور المجموعات.



ويستضيف اتحاد الجزائر نظيره سان بيدرو في مهمة قد تبدو سهلة نظرياً، ولكن كرة القدم قد تغيرت كثيراً في القارة السمراء، بل إن اتحاد الجزائر الذي توج بلقب الكونفيدرالية قبل عامين وتحديداً 2023 يعاني في المسابقة المحلية، حيث يحتل المركز السابع بعد أن خاض 10 مباريات، فاز في 3، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في مواجهة وحيدة، وجمع 15 نقطة بفارق 7 نقاط عن المتصدر مولودية الجزائر، والذي خاض 8 مباريات فقط.