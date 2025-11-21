النني يقود منتخب مصر الثاني في كأس العرب



أعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر الثاني، عن قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العرب 2025 المقرر إقامتها في قطر، في الفترة من الأول حتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل. ويشارك منتخب مصر في كأس العرب بفريق الرديف، ويلعب في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى المتأهل من مواجهة الكويت وموريتانيا.



وضمت القائمة 23 لاعباً، يأتي على رأسهم محمد النني، نجم الجزيرة الإماراتي الحالي، وأرسنال الإنجليزي السابق، حيث سيقود «الفراعنة» بصفته كابتن للمنتخب خلال البطولة. وتتكون القائمة من ثلاثي حراسة المرمى: علي لطفي، محمد عواد، محمد بسام، وفي خط الدفاع: أحمد هاني، كريم العراقي، هادي رياض، محمود حمدي الونش، ياسين مرعي، رجب نبيل، يحيى زكريا، كريم فؤاد، وفي الوسط: محمد النني، عمرو السولية، أكرم توفيق، غنام محمد، محمد مجدي أفشة، إسلام عيسى، مصطفى شلبي، مصطفى سعد، ميدو جابر، وفي الهجوم الثلاثي: محمد شريف، حسام حسن، أحمد عاطف.



واستبعد طولان عدداً من اللاعبين الذين انضموا في وقت سابق لمعسكر منتخب مصر الثاني، وأبرزهم عمر فايد، لاعب أروكا البرتغالي، بعد رفض ناديه السماح له بالانضمام إلى المنتخب خلال فترة البطولة.

واستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب للبطولة بخوض وديتين أمام نظيره الجزائري بالقاهرة، إذ حقق الفوز في الودية الأولى 3-2، وانتهت الودية الثانية بالتعادل السلبي. يذكر أن منتخب مصر يمتلك لقباً وحيداً في سجل مشاركاته بكأس العرب، حيث توج باللقب في عام 1992.