منتخب الكويت إلى الدوحة.. ومواجهة حاسمة أمام منتخب موريتانيا



غادر منتخب الكويت إلى العاصمة القطرية الدوحة استعداداً لخوض واحدة من أهم محطاته الكروية في السنوات الأخيرة، بمواجهة حاسمة أمام منتخب موريتانيا في الملحق التأهيلي لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025 المقرر لها، الثلاثاء المقبل، على ستاد جاسم بن حمد في قطر، في هذا اليوم سيخطف اللقاء أنظار الشارع الرياضي الكويتي والخليجي، كون المواجهة ليست مجرد مباراة إقصائية من أجل مقعد في دور المجموعات، بل هي اختبار حقيقي لمدى جاهزية المنتخب الكويتي، لاستعادة حضوره القاري والعربي القوي، «الأزرق» بتاريخه العريق وحضوره الطاغي في الذاكرة الكروية، يسعى لتجاوز عقبة نظيره الموريتاني المنتخب الأفريقي، الذي أثبت صلابته وتطوره اللافت في السنوات الأخيرة، ليجد نفسه مباشرة في مجموعة نارية «مصر، الأردن، الإمارات».



فاصلة

هذه المباراة هي «الكل أو لا شيء» نقطة فاصلة بين الانطلاق نحو واجهة المنافسات الكبرى، أو الغياب عن منصة عربية عالمية، فكيف سيتعامل المدير الفني مع الضغط المزدوج لهذه المباراة، التي تتطلب دقة تكتيكية عالية، قوة بدنية لمواجهة الخصم الأفريقي، واستغلال أمثل لعنصر الدعم الجماهيري الحاشد، الذي خصص له الاتحاد الكويتي طائرات لنقل المشجعين.

مواجهة الكويت أمام موريتانيا هي منعطف حاسم للأزرق، وتمثل تحدياً فنياً وتكتيكياً للجهاز الفني، بقيادة البرتغالي سوزا، كونها تكتسب أهمية مضاعفة باعتبارها مباراة إقصائية من جولة واحدة، وإذا نجح الأزرق في تخطي عقبة موريتانيا فإنه سينضم إلى المجموعة الثالثة القوية، التي تضم مصر والإمارات والأردن، والمباراة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة الأزرق على العودة إلى المشهد الكروي العربي من البوابة الواسعة.



معسكر القاهرة

خاض منتخب الكويت معسكراً تدريبياً في العاصمة المصرية القاهرة، تضمن مباراتين وديتين أمام منتخب تنزانيا، وانتهت بفوزه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والثانية مع منتخب غامبيا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وخاض المنتخب خلال وجوده في معسكر القاهرة مجموعة من الحصص التدريبية على فترتين، بقيادة المدرب البرتغالي سوزا وطاقمه المساعد، إذ سعى الجهاز الفني إلى توصيل أفكاره الفنية المطلوب تطبيقها خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أنه استقر على 23 لاعباً هم: سليمان عبدالغفور، خالد الرشيدي، سعود الحوشان، ناصر خضر، معاذ الظفيري، راشد الدوسري، فهد الهاجري، حسن حمدان، عذبي شهاب، ناصر فالح، عبدالوهاب العوضي، خالد صباح، محمد الشريفي، معاذ العنزي، رضا هاني، سلطان العنزي، فواز عايض، أحمد الظفيري، شبيب الخالدي، يوسف ناصر، يوسف ماجد، عيد الرشيدي ومحمد دحام، وفضل الجهاز الفني اختيار العدد المطلوب لمباراة الملحق، وعدم استدعاء أسماء إضافية، ومن ثم استبعادها.



الخيارات

وضع الجهاز الفني عدداً من الخيارات أمامه، بعدما اطمأن على جميع اللاعبين خلال المواجهتين، وعدم وجود إصابات بناء على تقرير الجهاز الطبي، بقيادة الدكتور عبد المجيد البناي، رئيس اللجنة الطبية وطبيب المنتخب، فالمباراة تقام بنظام خروج المغلوب، وأصبحت الفاعلية الهجومية وتحويل الفرص القليلة إلى أهداف هو العامل الأهم، مع الاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرة في التشكيلة الأساسية، للتعامل مع ضغط المباراة الإقصائية لمواجهة التكتيك المرتد السريع للمنتخب الموريتاني، إذ من المتوقع أن يعتمد على القوة البدنية والاندفاع الهجومي، وسيقابله في صفوف الأزرق ضرورة الاستفادة من سرعة أجنحته في شن هجمات مرتدة منظمة لاستغلال المساحات خلف الدفاع الموريتاني، بعدما تابع الجهاز الفني عدداً من المباريات الأخيرة للمنافس.



تحذير

حذر البرتغالي سوزا اللاعبين من أن المباراة لا تبدو سهلة على الإطلاق، فالمنافس تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وطالبهم بالحذر التكتيكي في البداية، كون المباراة من الممكن أن تمتد إلى الوقت الإضافي أو حتى ركلات الترجيح، حيث تشير التقارير إلى أن المنتخب الموريتاني يتمتع بتصنيف دولي أفضل من الكويت، ونجاحها في التأهل المتتالي لكأس الأمم الأفريقية يمنحه أفضلية الخبرة في البطولات القارية وقوة الاحتكاك العالي، بعدما تأهل لثلاث نسخ متتالية من كأس الأمم الأفريقية، آخرها دور الـ 16 في 2023.

التاريخ الكروي والقدرات الفردية ترشح الأزرق لتخطي الدور التمهيدي، والتأهل للمجموعات اعتماداً على الدعم الجماهيري المتوقع، بناء على مبادرة الاتحاد الكويتي لكرة القدم بتخصيص طائرات لنقل الجماهير ترفع منسوب الحماس، فالحضور الجماهيري الكويتي في الدوحة سيكون دافعاً قوياً لكسر حاجز الخوف والضغط.