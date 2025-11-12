الدوري الكويتي.. تحديات وطموحات



يُعد دوري زين الكويتي الممتاز واجهة كرة القدم في الكويت، حيث يشهد منافسة قوية بين الأندية المحلية ذات التاريخ الكبير مثل الكويت العربي، القادسية، والسالمية، في إطار سعيها لحصد اللقب الأغلى على الساحة المحلية، ومن الملاعب إلى الجماهير.. ومن المهارات الفردية إلى الخطط الجماعية، يُظهر الدوري تطوراً فنياً ملحوظاً هذا الموسم، وسط اعتماد بعض الأندية على محترفين أجانب ومدربين أصحاب خبرة، ما أسهم في رفع مستوى الإثارة والندية.







وبعد خوض الأندية 8 جوالات ظهر تطوراً ملحوظاً في الأداء الفني للفرق، مدعوماً بوجود عدد من المحترفين الأجانب أصحاب الخبرة، مما أضفى طابعاً أكثر تنافسية على القمة بتنوع الخطط التكتيكية، وبوجود بعض المدربين الأجانب أصحاب الخبرة الفنية، أسهم في رفع المستوى الفني وزيادة متعة المباريات، خاصة أن الكويت صاحب القمة حتي الآن برصيد 19 نقطة حافظ على الجهاز الفني بقيادة المونتنيغري نيبوشا الذي حقق نجاحات في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري وكانت النتيجة التأهل للدور قبل النهائي لكأس التحدي الأسيوي لأندية الغرب بعدما تصدر مجموعته التي ضمت السيب العماني والأنصار اللبناني.



بينما ألقت الهزيمة الأخيرة للنادي العربي والتي أبعدته عن المنافسة بظلالها على الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي ماركو ألفيس الذي أنهت إدارة النادي تعاقده وبدأت رحلة البحث عن جهاز جديد يستكمل المهمة ويعيد الفريق إلى دائرة المنافسة مرة أخرى، بينما عاد القادسية لطريق الانتصارات بتحقيقه فوزاً غالياً على الجهراء باستاد مبارك العيار بهدفين دون رد بعدما فقد توازنه خلال الفترة الماضية بتلقي هزيمتين في البطولة الخليجية للأندية الأبطال أمام زاخو العراقي والعين الإماراتي ومحلياً بالهزيمة من الكويت وكاظمة بدوري زين وأخيراً التعادل السلبي أمام سترة البحريني.



ومع ختام الجولة الثامنة، تصدر الكويت الذي أثبت قدرته على العودة في المباريات الصعبة، بينما واصل العربي عروضه المخيبة لآمال جماهيره وتمسك القادسية بالآمال الضعيفة رغم التذبذب في الأداء، وما زال قريباً من المتصدرَين ويشكّل تهديداً حقيقياً.



هذا الثلاثي يبتعد تدريجياً عن بقية الفرق، ما يشير إلى صراع محتدم في الأسابيع المقبلة خاصة أن نظام المنافسة على اللقب يختلف عن الموسمين الماضيين بالعودة لنظام الدوري من ثلاثة أدوار بدل من المنافسة بين المتصدرين الـ 6 بعد الدور الثاني مما يمنح الفرصة لجميع الفرق للتعويض وحصد أكبر عدد من النقاط سواء في القمة واو الصراع على الهبوط.



أندية السالمية وكاظمة لم تثبت بعد استقراراً تكتيكياً، فبين فوز كبير وتعثر مفاجئ، يفتقد البعض للثبات الفني والذهني، يمتلك السالمية عناصر مميزة لكنه يعاني من ضعف في التحولات الدفاعية وهو ما ساهم في تلقيه الهزيمة مؤخراً من الفحيحيل، وبينما يقدم كاظمة أداء ممتعاً، لكنه يفتقر للحسم في الثلث الأخير من الملعب مما أفقده العديد من النقاط أخرها نقطة التعادل أمام الكويت وخسر في نهاية الوقت بدل من الضائع.



أما في الفرق المهددة بالهبوط، فالفحيحيل شهد تراجعاً في الفترات الأخيرة ولكنه عاد لطريق الانتصارات من بوابه السالمية، ونفس الأمر ينطبق على الجهراء الذي يعاني من تذبذب في الأداء بعد أن حقق الفوز على النصر عاد لتلقي الهزيمة أمام القادسية، بينما أجري التضامن عملية تعديل على الجهاز الفني فاستعان بالمدرب الوطني ماهر الشمري لتطوير أداء اللاعبين للابتعاد عن شبح الهبوط، فالتغييرات الفنية المتكررة، والاعتماد على عناصر شابة بدون دعم خبرات واضحة، أسهمت في تراجع الأداء.