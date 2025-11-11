وديتان لمنتخب الكويت استعداداً لمواجهة موريتانيا في تمهيدي كأس العرب



كشف البرتغالي هيليو سوزا مدرب منتخب الكويت الأول لكرة القدم عن قائمة «الأزرق» والتي تخوض معسكراً تدريبياً بالعاصمة المصرية القاهرة تتخلله مباراتان أمام منتخبي تنزانيا وأوغندا، وذلك استعداداً لمواجهة منتخب موريتانيا في الدوري التمهيدي المؤهل إلى دوري المجموعات لكأس العرب 2025، المقرر إقامتها في الـ25 من نوفمبر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة، وفي حال التأهل سينضم للمجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات ومصر والأردن.



وعد البرتغالي سوزا مواجهتي تنزانيا وأوغندا بروفة جيدة قبل اللقاء الرسمي مع موريتانيا، خاصة أن تنزانيا جاءت في الترتيب الثالث في المجموعة الخامسة التي تصدرها المنتخب المغربي رابع مونديال 2022، وكانت منافساً قوياً، في حين أن أوغندا احتلت الترتيب الثاني في المجموعة السابعة وتأهل عنها المنتخب الجزائري.



وشهدت القائمة عودة شبيب الخالدي مهاجم المنتخب السابق ونادي كاظمة بعد العودة من الإيقاف سنتين بسبب قرار لجنة المنشطات، كما ضمت القائمة كلاً من: سعود الحوشان، خالد الرشيدي، سليمان عبدالغفور، حسن حمدان، فهد الهاجري، راشد الدوسري، معاذ الظفيري، ناصر خضر، محمد الشريفي، خالد صباح، عبدالوهاب العوضي، ناصر فالح، عذبي شهاب، أحمد الظفيري، فواز عايض، سلطان العنزي، رضا هاني، معاذ الأصيمع، محمد دحام، عيد الرشيدي، يوسف ماجد.



وكانت القائمة الحالية قد شهدت استبعاد 10 لاعبين هم: مشاري غنام، محمد خالد، خالد المرشد، مهدي دشتي، بدر طارق، أحمد الزنكي، بندر بورسلي، سلمان العوضي، مبارك الفنيني، خالد محمد إبراهيم. ويبدو أن البرتغالي سوزا اختار اللاعبين الذين يشاركون مع أنديتهم خلال منافسات دوري زين للتأكيد على مدي الجاهزية والمستوي الفني والبدني، خاصة أن الفترة الماضية شهدت متابعة دقيقة لعناصر اللعبة كافة.



من جهته، يحاول الجهاز الإداري خلال الفترة الحالية الحصول على تسجيلات لعدد من المباريات الرسمية التي خاضها المنتخب الموريتاني ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثانية التي احتل فيها الترتيب الخامس برصيد 7 نقاط محققاً فوزاً وحيداً وأربعة تعادلات و5 هزائم أحرز 4 أهداف ودخل مرماه 13 هدفاً، خاصة أن اللاعبين المحترفين لن يشاركوا مع منتخب بلادهم بسبب رفض أنديتهم الاستغناء عن خدماتهم، كون كأس العرب لم تُدرج على الأجندة الدولية «فيفا داي» وارتباطهم بمباريات رسمية في الاستحقاقات المحلية.