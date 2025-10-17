هيمنة عربية على جائزة أفضل لاعب في آسيا على مدار العقد الأخير



واصل اللاعبون العرب سيطرتهم على جائزة أفضل لاعب في آسيا على مدار العقد الأخير، وذلك بعد فوز النجم السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الرياض، أمس الخميس، متفوقاً على منافسيه القطري أكرم عفيف والماليزي عارف أيمن حنبي. وعقب الإعلان عن تتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، وضع النجم السعودي اسمه ضمن أساطير القارة بعدما أصبح رابع لاعب يحرز الجائزة مرتين بعد موسم تاريخي في مسيرته توج بهداف دوري أبطال آسيا للنخبة، وينضم إلى القطري أكرم عفيف الذي توج بالجائزة عامي 2019 و2023، والأوزبكي سيرفر دجيباروف عامي 2008 و2011، والياباني هيديتوشي ناكاتا عامي 1997 و1998.



ومنذ عام 2014 شهدت جائزة أفضل لاعب في آسيا سيطرة عربية مطلقة، حيث تمنح الجائزة للاعبين الآسيويين المحترفين داخل قارة آسيا فقط، إذ فاز بالجائزة عام 2014 السعودي ناصر الشمراني، الإماراتي أحمد خليل «2015»، الإماراتي عمر عبد الرحمن «2016»، السوري عمر خريبين «2017»، القطري عبد الكريم حسن «2018»، القطري أكرم عفيف «2019 و2023»، السعودي سالم الدوسري «2022 و2025»، علماً بأن الجائزة لم تمنح لأي لاعب في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.



بصفة عامة حصد اللاعبون العرب على الجائزة 14 مرة من أصل 29 منذ بداية منح الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994 والتي توج بها في نسختها الأولى نجم "الأخضر" السابق، سعيد العويران.

ويعد أساطير السعودية أكثر من حصدوا الجائزة على مر تاريخها بسبع مرات عن طريق ستة لاعبين، هم سعيد العويران، نواف التمياط، حمد المنتشري، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني، سالم الدوسري.

وتأتي اليابان في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على الجائزة بخمس مرات، وإيران وقطر بأربع مرات، ومرتين للاعبي كل من الإمارات والصين وأوزبكستان، وذهبت الجائزة مرة واحدة للاعبين من أستراليا وكوريا الجنوبية وأستراليا.

سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا

2025 السعودي سالم الدوسري

2024 السعودي سالم الدوسري

2023 القطري أكرم عفيف

2022 السعودي سالم الدوسري

2019 القطري أكرم عفيف

2018 القطري عبد الكريم حسن

2017 السوري عمر خريبين

2016 الإماراتي عمر عبد الرحمن

2015 الإماراتي أحمد خليل

2014 السعودي ناصر الشمراني

2013 الصيني جينغ زهي

2012 الكوري الجنوبي لي كيون هو

2011 الأوزبكي سيرفر دجيباروف

2010 الأسترالي ساشا أونيينوفسكي

2009 الياباني ياسوهيتو إندو

2008 الأوزبكي سيرفر دجيباروف

2007 السعودي ياسر القحطاني

2006 القطري خلفان إبراهيم

2005 السعودي حمد المنتشري

2004 الإيراني علي كريمي

2003 الإيراني مهدي مهديفيكيا

2002 الياباني شينجي أونو

2001 الصيني فان جي

2000 السعودي نواف التمياط

1999 الإيراني علي دائي

1998 الياباني هيديتوشي ناكاتا

1997 الياباني هيديتوشي ناكاتا

1996 الإيراني خوداداد عزيزي

1995 الياباني ماساسي إيهارا

1994 السعودي سعيد العويران