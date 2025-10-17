هيمنة عربية على جائزة أفضل لاعب في آسيا على مدار العقد الأخير

واصل اللاعبون العرب سيطرتهم على جائزة أفضل لاعب في آسيا على مدار العقد الأخير، وذلك بعد فوز النجم السعودي سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في القارة الصفراء لعام 2025، خلال حفل جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الرياض، أمس الخميس، متفوقاً على منافسيه القطري أكرم عفيف والماليزي عارف أيمن حنبي. وعقب الإعلان عن تتويج سالم الدوسري بجائزة أفضل لاعب في آسيا 2025، وضع النجم السعودي اسمه ضمن أساطير القارة بعدما أصبح رابع لاعب يحرز الجائزة مرتين بعد موسم تاريخي في مسيرته توج بهداف دوري أبطال آسيا للنخبة، وينضم إلى القطري أكرم عفيف الذي توج بالجائزة عامي 2019 و2023، والأوزبكي سيرفر دجيباروف عامي 2008 و2011، والياباني هيديتوشي ناكاتا عامي 1997 و1998.
ومنذ عام 2014 شهدت جائزة أفضل لاعب في آسيا سيطرة عربية مطلقة، حيث تمنح الجائزة للاعبين الآسيويين المحترفين داخل قارة آسيا فقط، إذ فاز بالجائزة عام 2014 السعودي ناصر الشمراني، الإماراتي أحمد خليل «2015»، الإماراتي عمر عبد الرحمن «2016»، السوري عمر خريبين «2017»، القطري عبد الكريم حسن «2018»، القطري أكرم عفيف «2019 و2023»، السعودي سالم الدوسري «2022 و2025»، علماً بأن الجائزة لم تمنح لأي لاعب في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا.
بصفة عامة حصد اللاعبون العرب على الجائزة 14 مرة من أصل 29 منذ بداية منح الاتحاد الآسيوي لجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1994 والتي توج بها في نسختها الأولى نجم "الأخضر" السابق، سعيد العويران.
ويعد أساطير السعودية أكثر من حصدوا الجائزة على مر تاريخها بسبع مرات عن طريق ستة لاعبين، هم سعيد العويران، نواف التمياط، حمد المنتشري، ياسر القحطاني، ناصر الشمراني، سالم الدوسري.
وتأتي اليابان في المركز الثاني في قائمة أكثر اللاعبين حصولاً على الجائزة بخمس مرات، وإيران وقطر بأربع مرات، ومرتين للاعبي كل من الإمارات والصين وأوزبكستان، وذهبت الجائزة مرة واحدة للاعبين من أستراليا وكوريا الجنوبية وأستراليا.
سجل الفائزين بجائزة أفضل لاعب في آسيا
2025 السعودي سالم الدوسري
2024 السعودي سالم الدوسري
2023 القطري أكرم عفيف
2022 السعودي سالم الدوسري
2019 القطري أكرم عفيف
2018 القطري عبد الكريم حسن
2017 السوري عمر خريبين
2016 الإماراتي عمر عبد الرحمن
2015 الإماراتي أحمد خليل
2014 السعودي ناصر الشمراني
2013 الصيني جينغ زهي
2012 الكوري الجنوبي لي كيون هو
2011 الأوزبكي سيرفر دجيباروف
2010 الأسترالي ساشا أونيينوفسكي
2009 الياباني ياسوهيتو إندو
2008 الأوزبكي سيرفر دجيباروف
2007 السعودي ياسر القحطاني
2006 القطري خلفان إبراهيم
2005 السعودي حمد المنتشري
2004 الإيراني علي كريمي
2003 الإيراني مهدي مهديفيكيا
2002 الياباني شينجي أونو
2001 الصيني فان جي
2000 السعودي نواف التمياط
1999 الإيراني علي دائي
1998 الياباني هيديتوشي ناكاتا
1997 الياباني هيديتوشي ناكاتا
1996 الإيراني خوداداد عزيزي
1995 الياباني ماساسي إيهارا
1994 السعودي سعيد العويران