استعاد الأهلي جزءا من بريقه وقدم عرضا مقنعا، ليبدأ ​مشواره في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بفوز كبير 4-صفر على ضيفه بريميرو دي أجوستو ‌الأنجولي اليوم الأحد على ​استاد القاهرة. وبهذا الفوز، تصدر الأهلي المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متقدما على الرجاء المغربي وأسكو كارا من توجو اللذين يمتلكان نقطة واحدة لكل منهما بعدما تعادلا سلبيا في الجولة الأولى على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

ومنح محمود صلاح التقدم للأهلي في الدقيقة 15، عندما حول برأسه عرضية متقنة من محمد هاني إلى الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس أنسيلمو مبالا. وسجل صلاح أول أهدافه بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق خلال فترة الانتقالات ⁠الصيفية الماضية قادما من غزل المحلة، كما خاض مباراته الأولى مع الفريق بعد ابتعاده عن التشكيلة خلال فترة المدرب السابق الحسين عموتة، قبل أن يمنحه المدرب الجديد سامي قمصان فرصة المشاركة.

وتعرض مبالا للإصابة في منتصف الشوط الأول وغادر الملعب، ليشارك الحارس البديل نونو بدلا منه. وضاعف الأهلي تقدمه في الدقيقة 32 عبر أشرف بن شرقي، ‌الذي استغل عرضية رائعة من محمود صلاح وأودعها برأسه في شباك الفريق الأنجولي.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع الأهلي بطاهر محمد طاهر بديلا لمحمود صلاح، ولم يحتج اللاعب سوى دقيقة واحدة لترك بصمته، إذ استغل خطأ دفاعيا وانطلق بالكرة قبل أن ‌يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الدقيقة 46. وكاد الأهلي أن يزيد غلته بعدها، لكن ‌أحمد سيد «زيزو» أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 58 بعدما سدد الكرة فوق العارضة.

واحتسب الحكم الركلة إثر عرقلة ‌طاهر محمد طاهر داخل منطقة الجزاء من ‌حارس الفريق الضيف. وعاد طاهر ليعوض الفرصة المهدرة، مسجلا الهدف الرابع والثاني له شخصيا في الدقيقة 86، بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس إثر رأسية أشرف داري، ​ليودعها الشباك من مسافة قريبة.

وقدم ‌الأهلي شوطا أول جيدا على ​مستوى الأداء والانتشار والتحركات الهجومية، مع سيطرة واضحة على ⁠الكرة وترابط بين خطوطه وبعد هدف التقدم، واصل الفريق الضغط الهجومي ولم يتراجع إلى مناطقه الدفاعية كما حدث في بعض مبارياته السابقة، لينجح في تعزيز تفوقه بفضل الروح القتالية للاعبيه. في المقابل، ظهر بريميرو دي أجوستو بصورة باهتة خلال أغلب فترات ​اللقاء، وفشل في تشكيل ⁠خطورة حقيقية على مرمى ⁠الأهلي بفضل التنظيم الدفاعي الجيد لأصحاب الأرض.

وكاد مروان عطية أن يضيف هدفاً ثالثاً قبل نهاية الشوط الأول، عندما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 41 مرت بجوار القائم الأيمن، فيما تصدى دفاع بريميرو دي أجوستو لمحاولة أخرى ⁠من علي محمود في الدقيقة 45.

وواصل الأهلي أفضليته بعد الاستراحة، وصنع عدة فرص للتسجيل، أبرزها في الدقيقة 63 عندما وصلت عرضية مروان عطية إلى أشرف بن شرقي الذي سدد الكرة مباشرة، لكنها اصطدمت بأحد المدافعين. وشهدت الدقيقة 81 أول تهديد حقيقي للفريق الأنجولي، عندما أبعد مصطفى شوبير بأطراف أصابعه ضربة رأس محافظا على نظافة شباكه.

كما تصدى حارس بريميرو دي أجوستو بصعوبة لتسديدة البديل كريم فؤاد في الدقيقة 84، قبل أن ‌يهدر البديل أقطاي عبد الله فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 90 بعدما سدد عرضية كريم فؤاد فوق العارضة.

وفي مباراة أخرى، سجل علي معلول ​هدفا من ركلة جزاء ليقود النادي الصفاقسي إلى الفوز 1-صفر على ضيفه بلاك بولز الموزامبيقي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء، ليمنح الفريق التونسي ثلاث نقاط ثمينة في الجولة الافتتاحية للمجموعة الرابعة. وتلقى باسكال إيز لاعب بلاك بولز بطاقة حمراء في الدقيقة 77، ليكمل الفريق الموزامبيقي ​المباراة بعشرة لاعبين.