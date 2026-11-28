استهل الترجي التونسي مشواره في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بفوز مقنع على ضيفه ويليت الأنجولي بنتيجة 3 / صفر على ملعب رادس، تقدم الترجي بهدف سجله البرازيلي لوكاس ريبرو في الدقيقة 19 من ركلة جزاء مُعادة. وكان ريبيرو أضاع الركلة في المرة الأولى التي تصدى لها حارس مرمى الفريق الأنجولي قبل أن يقرر الحكم الصومالي عمر عرتن إعادتها بسبب تقدم الحارس عن خط المرمى.

وفي الدقيقة 38، أضاف الجزائري المخضرم يوسف بلايلي الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من كرة بينية رائعة لزميله حاج محمود.وتألق الحارسان إلبير وبشير بن سعيد في التصدي للعديد من المحاولات على مدار الشوطين.وعزز الفريق التونسي فوزه بهدف ثالث سجله شهاب الجبالي بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من زميله محمد دراجر.بهذه النتيجة، أحبط الترجي منافسه الأنجولي الذي فجر مفاجأة مدوية بإقصاء صن داونز الجنوب أفريقي حامل اللقب من منافسات دور الـ32.

بهذه النتيجة يعتلى الترجي قمة جدول الترتيب بفارق مريح قبل مباراة منافسيه نواذيبو الموريتاني ضد بترو أتلتيكو الأنجولي غدا الأحد، وفي الجولة الثانية، سيخرج الترجي لمواجهة خارج أرضه أمام نواذيبو، بينما يصطدم الثنائي الأنجولي بترو أتلتيكو وويليت في لواندا.

كما حسم الزمالك حامل لقب الدوري المصري لكرة القدم الديربي العربي القاري بالفوز على ضيفه الأفريقي التونسي بنتيجة 1 / صفر في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا، حسم الزمالك الفوز بهدف مبكر سجله شيكو بانزا بعد مرور خمس دقائق من المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، بعد عرضية من عمر جابر قائد الفريق قابلها أحمد شريف برأسه، ليتصدى لها حارس مرمى الأفريقي قبل أن يكملها الأنجولي بانزا في الشباك.

بهذه النتيجة، يحصد الزمالك أول ثلاث نقاط في المجموعة ليتساوى في الرصيد مع مولودية الجزائر الذي فاز خارج أرضه على يانج أفريكانز التنزاني بنفس النتيجة 1 / صفر وفي الجولة الثانية، سيكون الزمالك على موعد مع ديربي عربي جديد عندما يحل ضيفا على مولودية الجزائر في مواجهة حاسمة لصدارة المجموعة، بينما سيلعب الأفريقي على أرضه أمام يانج أفريكانز ساعيا لتصحيح مساره.

وواصل فريق بيراميدز المصري سجله المثالي هذا الموسم بالفوز على ضيفه المغرب الفاسي بنتيجة 2 / صفر في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بهذه النتيجة، وضع بيراميدز نفسه في صدارة المجموعة قبل مباراة الهلال السوداني ضد هورويا كوناكري الغيني الأحد. وفي الجولة الثانية، سيحل بيراميدز ضيفاً على الفريق الغيني، بينما يخوض المغرب الفاسي مواجهة عربية قوية ضد الهلال السوداني.