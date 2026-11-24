​أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم احتجاجه على قرار محكمة التحكيم الرياضية «كاس» بإعادة لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 لكرة القدم إلى السنغال مجدداً، مؤكداً أنه سيطعن على القرار.

وقال الاتحاد، اليوم الثلاثاء، في بيان على موقعه الرسمي: «أخذت الجامعة الملكية المغربية لكرة ⁠القدم علماً بقرار محكمة التحكيم الرياضي، الصادر اليوم، بمدينة لوزان السويسرية، بشأن الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والمتعلق بالمباراة النهائية لكأس أفريقيا للأمم 2025».

وأضاف: «وفي هذا الإطار، ‌تعرب الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن استغرابها واحتجاجها لعدم أخذ مطالبها بعين الاعتبار، والمتمثل في ترتيب الآثار القانونية اللازمة ​على الممارسات التي من شأنها ​المساس بنزاهة وصدقية المسطرة ⁠التحكيمية، ولا سيما ما تم التأكد منه بشأن حصول تواصل بين المحكم الألماني أولريش ​هاس ⁠ورئيس الاتحاد ⁠السنغالي لكرة القدم، قبل 48 ساعة من صدور القرار».

وتابع: «كما تسجل الجامعة الملكية المغربية لكرة ⁠القدم أن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار التوجه الذي كرسته أخيراً كل من الهيئة الدولية المشرفة على قوانين كرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا)، بشأن مغادرة اللاعبين أرضية الملعب ‌دون إذن من الحكم، وما يترتب عن ذلك من مسؤوليات ​وعقوبات انضباطية».

وختم البيان: «وبناء عليه، تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عزمها سلوك جميع السبل القانونية المتاحة للطعن في قرار محكمة التحكيم الرياضي».