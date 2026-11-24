قال جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد، إن البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الفريق، ترك بصمة إيجابية منذ عودته عقب انتهاء عقوبة الإيقاف التي أبعدته عن أربع مباريات محلية.

وشارك فينيسيوس (26 عاماً) في الفوز الثمين على سيلتا فيغو ببطولة الدوري الإسباني، عقب انتهاء عقوبة إيقافه بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة فياريال الشهر الماضي.

ولم يرتقِ فينيسيوس إلى المستوى المأمول هذا الموسم، مكتفياً بتسجيل هدف واحد في 13 مباراة بجميع المسابقات.

وقال مورينيو، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء: «سيعود فينيسيوس إلى مستواه، فهو لاعب شاب، وأحياناً يجد اللاعبون صعوبة في استعادة لياقتهم البدنية أو الأداء بالحماس نفسه عند بلوغهم 30 عاماً على الأقل».

وأضاف، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»: «لكن فينيسيوس لا يزال صغيراً، وقد يغفل البعض أنه انضم إلى صفوف ريال مدريد لاعباً شاباً، ووصل إلى مستوى عالٍ للغاية في وقت قياسي، وتوج بكل الألقاب، ورغم الانتقادات التي يتعرض لها، فإنه شاب رائع، والجميع داخل النادي متعاطفون معه».

وأردف: «لقد ترك بصمة إيجابية في المباراة الماضية وساعدنا على قلب النتيجة، وغيّر مسار مباراة فياريال، ولكن إيقافه أربع مباريات بسبب الطرد أثر في تطوره وثقته بنفسه».

وأكد مورينيو: «فينيسيوس سيشارك أساسياً أمام أيندهوفن، وأتمنى أن يقدم أفضل مستوياته».

واختتم مورينيو: «بالنسبة لي، لا يوجد أي ضغط عليه، بل عليه مواصلة العمل بجدية، ومساعدة الفريق هجومياً ودفاعياً».

ويسعى ريال مدريد إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف متصدر الدوري الهولندي على ملعب «سانتياغو برنابيو».