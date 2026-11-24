أعلن الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، انفصاله عن مدربه المغربي الحسين عموتة، بعد ساعات من تعرض الفريق لأول هزيمة له في المسابقة هذا الموسم أمام ضيفه بيراميدز، صاحب الصدارة.

وقال الأهلي، في بيان مقتضب عبر «فيسبوك»: «وجه النادي الشكر للكابتن الحسين عموتة وجهازه المعاون، عن الفترة التي تولوا فيها مسؤولية الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في ضوء الرؤية المقدمة من ياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة، المكلفين بالإشراف على ملف الكرة، على أن يقوما بطرح البدائل المرشحة خلال الساعات القليلة القادمة».

وكان عموتة قد عبّر عن خيبة أمله الشديدة بعد تعرض الفريق لأول خسارة تحت قيادته، قائلاً إن الجميع يتحمل مسؤولية الهزيمة 0-2 أمام بيراميدز، التي ستحدد إلى حد كبير ملامح السباق على لقب الدوري هذا الموسم.

وحقق بيراميدز، الذي لم يسبق له الفوز بالدوري المصري، انتصاره التاسع توالياً، ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 27 نقطة، متقدماً بفارق خمس نقاط عن الزمالك، صاحب المركز الثاني، وسبع نقاط عن الأهلي، الذي تراجع إلى المركز الثالث.

وكان الأهلي، أكثر الأندية المصرية تتويجاً بالألقاب في كرة القدم، تعاقد مع عموتة لمدة موسمين في يونيو الماضي، خلفاً للدنماركي ييس توروب.

وانفصل النادي عن توروب بالتراضي، بعدما أنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري المحلي، وخرج مبكراً من دوري أبطال أفريقيا.

وقاد عموتة الأهلي في 14 مباراة بالدوري المصري وكأس مصر وكأس الرابطة وكأس الكونفدرالية الأفريقية، ولم يودع الفريق أي بطولة حتى الآن. وحقق عموتة الفوز في 11 مباراة، وتعادل مرتين، وخسر مرة واحدة، لكنه واجه ضغوطاً جماهيرية بسبب تذبذب الأداء.

وسبق لعموتة (57 عاماً) تدريب منتخب الأردن، إلى جانب عدة فرق عربية، منها السد القطري والوداد المغربي والجزيرة الإماراتي.

وفاز عموتة بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي عام 2017، كما توج في الموسم ذاته مع الفريق المغربي بلقب الدوري المحلي.

كما فاز ببطولة أمم أفريقيا للمحليين مع المغرب عام 2021، وحقق لقب الدوري القطري مع السد.