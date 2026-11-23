أعلنت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الاثنين، أنها ستصدر غداً الثلاثاء قرارها بشأن الاستئناف الذي قدمته السنغال ضد تجريدها من لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2026.

وطعنت السنغال في قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بإعلان المغرب بطلاً، رغم فوز السنغال 1-0 على البلد المضيف بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية التي أقيمت في الرباط في يناير الماضي.

واستمعت محكمة التحكيم الرياضية في لوزان إلى مرافعات السنغال والمغرب و«كاف» في أوائل أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن المحكمة اليوم: «أُخطرت الأطراف المعنية بأن قرار المحكمة سيصدر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 خلال فترة ما بعد الظهر».

ولم يحدد البيان موعداً دقيقاً لإعلان القرار.

وكانت المحكمة قد وعدت في البداية بإصدار قرار في غضون أيام من جلسة الاستماع التي عقدت في الثامن من أكتوبر، لكنها قررت لاحقاً إصدار حكم كامل يتضمن الأسس القانونية، وهي عملية تستغرق عدة أسابيع.

وتتمتع قرارات محكمة التحكيم الرياضية بنفس قيمة الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية، وهي قابلة للتنفيذ وفقاً لاتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وإنفاذها. ويجوز للاتحادات الرياضية أو المحاكم الوطنية إنفاذ هذه القرارات، بحسب الظروف.

وفي المباراة النهائية، انسحب لاعبو السنغال من الملعب لمدة 14 دقيقة بعد احتساب ركلة جزاء ضدهم في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وعاد العديد منهم إلى غرفة الملابس احتجاجاً قبل استئناف المباراة.

وفشل المغرب في تسجيل ركلة الجزاء، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافي الذي سجلت خلاله السنغال هدف الفوز.

ومع ذلك، جُردت السنغال من اللقب بعد شهرين، عندما قضت لجنة الاستئناف التابعة لـ«كاف» باعتبار السنغال خاسرة بالانسحاب، مما أدى إلى إلغاء النتيجة ومنح المغرب الفوز بنتيجة 3-0.

وسرعان ما تقدمت السنغال باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية في 25 مارس، لكن النظر فيه لم يبدأ إلا بعد نحو ستة أشهر. وتستند حجج السنغال إلى أن قرار الحكم كان نهائياً، وأنه سمح باستكمال المباراة.

ويرأس هيئة التحكيم الخبير الفرنسي في القانون الرياضي جيرالد سيمون، ويعاونه أستاذ القانون الدولي الإيطالي لويجي فوماجالي، والمحامي المقيم في هامبورج وأستاذ القانون بجامعة زوريخ أولريش هاس.