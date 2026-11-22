يخوض الأهلي مواجهة قوية أمام بيراميدز الاثنين على استاد القاهرة الدولي، في أبرز مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، باحثاً عن تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة.وتستأنف المسابقة منافساتها بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بإقامة عشر مباريات على مدار ثلاثة أيام، حيث تشهد مباريات الاثنين أيضا لقاء الزمالك مع مضيفه الجونة، ووادي دجلة أمام الاتحاد السكندري.

ويتصدر بيراميدز جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، مسجلا 19 هدفا مقابل أربعة أهداف استقبلتها شباكه. ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من ستة انتصارات وتعادلين، دون أن يتعرض لأي خسارة، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه ستة أهداف.

وتحظى مواجهة الفريقين بأهمية كبيرة للأهلي، الذي يسعى لاستعادة لقب الدوري المصري بعدما توج به الزمالك في الموسم الماضي. وستكون الخسارة الأولى للأهلي هذا الموسم مكلفة، إذ ستوسع الفارق مع بيراميدز إلى سبع نقاط، ما يزيد من صعوبة مهمته في المنافسة على اللقب ويضاعف الضغوط على مدربه المغربي الحسين عموتة.

ويستعيد الأهلي خدمات إمام عاشور، الذي عاد إلى قائمة الفريق ومن المتوقع أن يبدأ المباراة، بينما يغيب بسبب الإصابة عمرو الجزار والمغربي يوسف بلعمري ومحمد مجدي أفشة وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله وأحمد خالد «كباكا». كما يغيب عمر سيد معوض وأقطاي عبد الله والمغربي رضا سليم لأسباب فنية.

في المقابل، يتطلع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لبيراميدز، إلى قيادة فريقه لتحقيق انتصاره التاسع تواليا ومواصلة الابتعاد بالصدارة.وفرض موكوينا السرية على استعدادات فريقه للمواجهة، فيما تتواصل محاولات تجهيز المهاجم الجزائري أحمد نذير بن بوعلي، رغم صعوبة لحاقه بالمباراة، بينما يستمر غياب الظهير الأيسر محمد حمدي بسبب الإصابة.

ويحل الزمالك، حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة، ضيفاً على الجونة باستاد خالد بشارة، في مباراة يسعى خلالها فريق المدرب معتمد جمال إلى حصد النقاط الثلاث والتقدم إلى المركز الثاني، حال تعثر الأهلي بالخسارة أو التعادل. في المقابل، يبحث الجونة، الذي يملك ثلاث نقاط، عن تحقيق انتصاره الأول في المسابقة.

ويلتقي الاتحاد السكندري، صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة، مع وادي دجلة الذي جمع سبع نقاط، في المباراة الثالثة المقررة يوم الاثنين.وتشهد مباريات الثلاثاء أربع مواجهات، حيث يلتقي زد مع أبو قير للأسمدة، وسموحة مع البنك الأهلي، والمصري مع بترول أسيوط، والمقاولون العرب مع القناة.

وتختتم منافسات الجولة يوم الأربعاء، بمواجهة سيراميكا كليوباترا، صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة، مع إنبي، فيما يلتقي طلائع الجيش مع مودرن سبورت، وغزل المحلة مع بتروجت.