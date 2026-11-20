أكد أرتوغورل دوجان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، أن انضمام النجم المصري محمد صلاح إلى الفريق أسهم في تعزيز النشاط السياحي ودعم اقتصاد مدينة طرابزون، مشيراً إلى أن تأثير الصفقة تجاوز الجانب الرياضي إلى زيادة الاهتمام بالنادي وكرة القدم التركية خارج البلاد.

وكان صلاح قد انتقل إلى طرابزون سبور في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري، بعد تسعة مواسم قضاها مع ليفربول الإنجليزي.

وقال دوجان، خلال لقاء مع قناة «تي آر تي سبور» التركية، إن التعاقد مع نجوم عالميين يسهم في تعزيز الحضور الدولي لكرة القدم التركية وزيادة عائدات البث التلفزيوني، مشدداً على أهمية استراتيجيات التسويق في تطوير موارد الأندية.

وتحدث دوجان، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس رابطة الأندية التركية، عن الهيكل الاقتصادي لكرة القدم في بلاده واستراتيجيات التسويق لدى الأندية، متوقفاً عند التأثير الذي أحدثه انتقال صلاح إلى طرابزون سبور.

وقال: «في إنجلترا، يتساءلون كيف تمكنا من التعاقد مع صلاح».

وأضاف: «جالطة سراي يستقطب العديد من الأسماء الكبيرة، وكذلك يفعل بشكتاش وفناربخشة، أما طرابزون سبور فقد تعاقد مع صلاح. حتى في إنجلترا يتعجبون من قدرتنا على ضم محمد صلاح».

وتابع: «اليوم تُبث المباريات في 50 دولة، ألا يسهم كل هذا في ازدهار المدينة؟».