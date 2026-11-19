يخوض المنتخب المغربي للناشئين تحت 17 عاماً منافسات كأس العالم في قطر، بطموح تجاوز إنجاز الدور ربع النهائي الذي حققه في نسخة 2025، مستنداً إلى جيل جديد يجمع بين المواهب المحلية واللاعبين المحترفين في الأندية الأوروبية، في إطار مساعي الكرة المغربية لإعداد عناصر قادرة على تمثيل المنتخب الأول مستقبلاً.

وتقام البطولة خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري حتى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخباً، فيما يتطلع «أشبال الأطلس» إلى مواصلة تطور كرة القدم المغربية، مع اقتراب استضافة المملكة، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، نهائيات كأس العالم 2030.

وتضم قائمة المنتخب المغربي، بقيادة المدرب أحمد القنطاري، 21 لاعباً، بينهم 7 ينشطون في الدوري المحلي، بواقع 5 لاعبين من أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، واثنين من نهضة بركان، مقابل 14 لاعباً محترفاً في أندية أوروبية.

وتتصدر فرنسا قائمة الدول الأوروبية التي ينشط فيها لاعبو المنتخب المغربي، بواقع 6 لاعبين، من بينهم زياد باها من أولمبيك مارسيليا، وآدم مواك من باريس سان جيرمان، ووهيب العنتري من أنجي، تليها بلجيكا وإسبانيا وهولندا بلاعبين اثنين لكل منها، ثم إنجلترا وسويسرا بلاعب واحد لكل منهما.

مواهب واعدة

ويبرز إبراهيم الرباج، لاعب تشيلسي الإنجليزي، ضمن أبرز مواهب المنتخب المغربي، إذ يشغل مركز صانع الألعاب، ويمكنه اللعب على الأطراف، ويتميز بمهاراته الفردية وقدرته على المراوغة في المساحات الضيقة، إلى جانب رؤيته الهجومية وصناعة الفرص والتحرك في الثلث الأخير من الملعب.

ويحضر إلى جانبه زياد باها، الذي اكتسب خبرة دولية من مشاركته في النسخة السابقة من مونديال الناشئين، وسجل خلالها أربعة أهداف، فيما يمثل إسماعيل العود، لاعب بلنسية الإسباني، خياراً هجومياً آخر بفضل قدرته على التحرك واستثمار الفرص.

وتمنح هذه المجموعة الجهاز الفني خيارات متعددة، تجمع بين المهارة الفردية والسرعة والقدرة على التسجيل، إلى جانب تنوع أساليب اللعب التي اكتسبها اللاعبون من أنديتهم وأكاديمياتهم المختلفة.

ويواجه القنطاري مهمة توظيف هذه القدرات ضمن منظومة جماعية متجانسة، تضمن الاستفادة من مهارات المراوغة وصناعة اللعب والتحرك دون كرة، بما يخدم المتطلبات التكتيكية للمنتخب، ويحد من الاعتماد على الحلول الفردية.

ويستند المدرب المغربي إلى تجربته لاعباً دولياً سابقاً، خاض خلالها منافسات الكرة الأوروبية، فيما تمتد مسؤولياته إلى إعداد اللاعبين نفسياً وذهنياً للتعامل مع ضغوط المنافسات الدولية، وترسيخ الانضباط والعمل الجماعي خلال مرحلة انتقالهم نحو عالم الاحتراف.

غيابات مؤثرة

ويخوض المنتخب المغربي البطولة دون عدد من اللاعبين الذين كان بإمكانهم تعزيز صفوفه، من بينهم إسماعيل الزياني، لاعب برشلونة الإسباني، وأكرم جديد من ميلان الإيطالي، وعمر الشاوي من ريال مدريد الإسباني، ومروان بنطالب، لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وتقلص هذه الغيابات الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني في مختلف الخطوط، لكنها تمنح اللاعبين الموجودين في القائمة فرصة أكبر لإظهار قدراتهم وتحمل المسؤولية، مع أهمية توزيع الأدوار بما يحقق التوازن بين المهارات الفردية والاحتياجات الجماعية.

منافسة قوية

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي في المجموعة الثامنة، إلى جانب إسبانيا والصين وجزر فيجي، وهي مجموعة تتطلب استعداداً فنياً وبدنياً يتناسب مع طبيعة كل منافس.

وتمثل مواجهة إسبانيا اختباراً لقدرة اللاعبين المغاربة على التعامل مع أسلوب يعتمد على الاستحواذ ودقة التمرير والتحرك بين الخطوط، فيما تتطلب مباراتا الصين وجزر فيجي مرونة تكتيكية وتنويع الحلول الهجومية، في ظل اختلاف أساليب اللعب والقدرات البدنية للمنافسين.

ويستند «أشبال الأطلس» إلى تجربتهم القارية الأخيرة، بعدما ضمنوا التأهل إلى المونديال ببلوغ الدور ربع النهائي من كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاماً، التي أقيمت في المغرب، قبل الخروج أمام السنغال بركلات الترجيح.

ومنحت البطولة القارية اللاعبين فرصة مواجهة منتخبات قوية، واكتساب خبرات إضافية في التعامل مع المباريات الكبرى، خصوصاً من حيث التركيز والقدرة على استثمار الفرص.

طموحات مستقبلية

وتتجاوز أهمية المشاركة المغربية في مونديال الناشئين نتائج البطولة الحالية، إذ تمثل فرصة لإعداد مجموعة من اللاعبين القادرين على التطور والانتقال إلى مستويات أعلى، وصولاً إلى المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة.

ومع استعداد المغرب للمشاركة في استضافة كأس العالم 2030، تكتسب عملية اكتشاف المواهب وتطويرها أهمية متزايدة، سواء عبر أكاديمية محمد السادس والأندية المحلية أو من خلال اللاعبين المغاربة الذين يتلقون تكوينهم في الأندية الأوروبية.

ويمنح تنوع مصادر تكوين اللاعبين المنتخب المغربي قاعدة أوسع للاختيار، فيما يبقى التحدي أمام الجهاز الفني في تحويل القدرات الفردية إلى أداء جماعي قادر على المنافسة، وإعداد جيل جديد يواصل حضور الكرة المغربية في البطولات الدولية.