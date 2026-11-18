يتطلع منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاماً إلى تكرار تجربة المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، الذي انطلقت مسيرته نحو الملاعب الأوروبية عقب مشاركته في كأس العالم للناشئين 2025، عندما يخوض منافسات النسخة الجديدة من البطولة، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري إلى 13 ديسمبر المقبل، بمشاركة 48 منتخباً.

ويعود المنتخب المصري إلى البطولة للمرة الثانية على التوالي، بقيادة مدربه حسين عبد اللطيف وجيل جديد من مواليد 2009، بعد حصوله على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية للناشئين بالمغرب، آملاً في تجاوز نتائج مشاركته السابقة التي انتهت عند دور الـ32.

ويخوض منتخب مصر منافسات المجموعة الأولى إلى جانب قطر واليونان وبنما، ويستهل مشواره بمواجهة اليونان غداً الخميس، قبل لقاء المنتخب القطري يوم 22 نوفمبر، ثم مواجهة بنما في ختام دور المجموعات يوم 25 من الشهر نفسه.

وتأتي المشاركة الجديدة بعد عام واحد من ظهور منتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس في النسخة الماضية، التي أقيمت أيضاً في قطر، وانتهى مشواره خلالها بالخسارة أمام سويسرا بنتيجة 1-3 في دور الـ32.

واستهل المنتخب المصري مشاركته السابقة بالفوز على هايتي 4-1، ثم التعادل مع فنزويلا 1-1، قبل الخسارة أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة، لينهي منافسات المجموعة الخامسة في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، ويتأهل ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.

وتمثل نسخة قطر 2026 المشاركة الرابعة لمصر في تاريخ كأس العالم للناشئين، والثانية على التوالي، فيما يظل الوصول إلى الدور ربع النهائي في نسخة 1997 أفضل إنجاز للمنتخب المصري في البطولة.

تجربة حمزة عبد الكريم

وشهدت المشاركة السابقة بروز المهاجم حمزة عبد الكريم، الذي انتقل من الأهلي المصري إلى برشلونة الإسباني، قبل أن يشارك مع المنتخب المصري الأول في كأس العالم 2026، التي أقيمت بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ونجح اللاعب الشاب في دخول حسابات الألماني هانسي فليك، المدير الفني لبرشلونة، الذي صعّده إلى الفريق الأول، بعدما قدم مستويات متميزة خلال فترة الإعداد، وتصدر قائمة هدافي المباريات الودية للفريق بأربعة أهداف.

كما وقع حمزة عقداً جديداً مع برشلونة يمتد حتى عام 2031، مع رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 150 مليون يورو.

ولم تقتصر الاستفادة من المشاركة السابقة على حمزة عبد الكريم، إذ انتقل زميله السابق في الأهلي بلال عطية إلى راسينغ سانتاندير الإسباني، بعد ظهوره في مونديال الناشئين 2025.

برونزية أفريقيا

ويدخل المنتخب المصري منافسات كأس العالم بعد حصوله على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاماً بالمغرب، حيث حجز بطاقة التأهل إلى المونديال عقب بلوغه الدور ربع النهائي.

واستهل المنتخب المصري مشواره القاري بالتعادل دون أهداف مع إثيوبيا، ثم الفوز على تونس 2-1، قبل الخسارة أمام المغرب بالنتيجة نفسها، لينهي منافسات المجموعة الأولى في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، متقدماً بفارق الأهداف على إثيوبيا.

وفي الدور ربع النهائي، تغلب منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 4-1، قبل أن يخسر أمام تنزانيا بركلات الترجيح 3-4 في نصف النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف.

واختتم المنتخب المصري مشواره بالفوز على المغرب، صاحب الأرض، بهدفين دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث، ليحصد الميدالية البرونزية ويعود إلى المراكز الثلاثة الأولى في البطولة القارية للمرة الأولى منذ تتويجه باللقب عام 1997.

اختبار البداية

وتكتسب مواجهة اليونان الافتتاحية أهمية في حسابات الجهاز الفني للمنتخب المصري، إذ تمثل فرصة لجمع النقاط قبل مواجهة قطر في الجولة الثانية، بينما قد تحدد مباراة بنما فرص التأهل والترتيب النهائي للمجموعة.

وينص نظام البطولة على توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، قبل استكمال المنافسات بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ويبرز أحمد صفوت، قائد منتخب مصر ولاعب الزمالك، ضمن المواهب التي سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الضوء عليها قبل انطلاق البطولة، بعدما وصفه بأنه لاعب وسط يمتلك قدرات إبداعية ومهارات قيادية، مشيداً بدوره في صناعة الفرص خلال كأس الأمم الأفريقية للناشئين.