أكد محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب لكرة القدم، أن بلاده أصبحت مرجعاً عالمياً في استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، بفضل العمل التنظيمي المتواصل الذي يقوم به الاتحاد المغربي في هذا المجال، مشيراً إلى أن المنافسة المتزايدة على المواهب قد تدفع بعض اللاعبين مستقبلاً إلى اختيار تمثيل منتخبات أوروبية.

وقال وهبي، خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب فوز المنتخب المغربي على النيجر بهدف دون رد، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027، إن المغرب لا يضاهيه أي بلد من حيث التنظيم في استقطاب اللاعبين مزدوجي الجنسية، معتبراً أن الجهود المبذولة جعلت المنتخب المغربي وجهة تستقطب اهتمام العديد من المواهب.

وأوضح أن المنافسة على هؤلاء اللاعبين أصبحت أكثر صعوبة، في ظل اهتمام منتخبات أوروبية بالحصول على خدماتهم، وهو ما قد يؤثر في اختيارات بعض اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

وبشأن تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، شدد وهبي على أهمية تحقيق العلامة الكاملة في التصفيات، مشيداً بالعقلية الإيجابية التي أظهرها اللاعبون، ومؤكداً أن الجهاز الفني سيعمل على تحليل المباريات ومراجعة الأداء وتصحيح الأخطاء استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وضمن منتخب المغرب تأهله رسمياً إلى النهائيات المقررة في كينيا وأوغندا وتنزانيا، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، متصدراً المجموعة الأولى بفارق ست نقاط عن الغابون، صاحب المركز الثاني، فيما يحتل منتخبا النيجر وليسوتو المركزين الثالث والرابع بثلاث نقاط لكل منهما.

وعن تراجع مستوى الأداء أمام النيجر، أوضح وهبي أن الغيابات وإشراك عدد من اللاعبين الجدد أسهما في انخفاض إيقاع اللعب خلال بعض فترات المباراة، رغم رغبة الجهاز الفني في تقديم مستوى أفضل.

وأشار إلى أن المنتخب المغربي حافظ على هدوئه وتركيزه خلال مواجهتي النيجر، ولم يسمح لتراجع الأداء بالتأثير على انضباط اللاعبين، كما لم يبالغ في الاحتفال بالنتائج المحققة.

وأضاف أن التنظيم التكتيكي كان جيداً خلال الشوط الأول، في ظل تجربة أسلوب لعب محدد، قبل أن يتغير الأداء في الشوط الثاني نتيجة التبديلات التي أجراها الجهاز الفني.

واعترف مدرب المغرب بارتكاب لاعبيه أخطاء غير ضرورية منحت المنتخب النيجري فرصاً لتنفيذ كرات ثابتة، مؤكداً أن هذه المواقف لم تشكل خطورة كبيرة، لكنها تتطلب المعالجة لتجنب تكرارها مستقبلاً.

كما أشار إلى أن أرضية الملعب لم تكن بالمستوى المطلوب، ما صعّب مهمة اللاعبين، لكنه رفض اعتبار ذلك مبرراً للتراجع الذي ظهر في بعض فترات اللقاء، مطالباً لاعبيه بالالتزام بالمتطلبات الفنية والبدنية لتمثيل المنتخب المغربي.

وفيما يتعلق بإمكانية انضمام بعض لاعبي المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي، الذي يستعد لمواجهة السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً، المقررة في مصر العام المقبل، أكد وهبي أن العمل بين المنتخبات المغربية يقوم على التنسيق المشترك.

واستبعد حدوث ذلك في المرحلة الحالية، مشيراً إلى امتلاك المنتخب الأولمبي عناصر متميزة، إلى جانب عدم جاهزية بعض اللاعبين للعودة إلى صفوفه.

من جانبه، أكد الجزائري نبيل نجيز، مدرب منتخب النيجر، أن فريقه نجح في معالجة عدد من الأخطاء التي ارتكبها خلال المواجهة الأولى أمام المغرب، رغم ضيق الوقت بين المباراتين.

وأوضح أن تطوير أسلوب اللعب خلال ثلاثة أيام لم يكن سهلاً، لكنه أعرب عن رضاه عن تحسن أداء لاعبيه، معتبراً أن المنتخب النيجري كان قادراً على تحقيق نتيجة أفضل.

وأضاف أن مواجهة منتخب بحجم المغرب، بما يمتلكه من لاعبين أصحاب إمكانات فنية عالية، تمثل اختباراً صعباً، لكنها توفر فرصة للاستفادة من التجربة والاستعداد للمنافسات المقبلة.

بدوره، أعرب عبد الله وزان، لاعب أياكس أمستردام الهولندي وصاحب هدف الفوز، عن سعادته بتسجيل الهدف الذي ضمن تأهل المنتخب المغربي إلى النهائيات، مؤكداً أن المساهمة في تحقيق هذا الإنجاز تمثل لحظة استثنائية في مسيرته.

وقال وزان إنه لا يجد الكلمات الكافية لوصف سعادته، معرباً عن أمله في مواصلة تقديم مستويات تلبي تطلعات زملائه والجهاز الفني والجماهير المغربية.

وأهدى اللاعب هدفه إلى زملائه والجهاز الفني والشعب المغربي، بعدما أصبح أحد أصغر اللاعبين الذين سجلوا بقميص المنتخب المغربي، بعمر 17 عاماً و10 أشهر.